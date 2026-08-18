Diego Simeone äußert sich zu Julián Álvarez’ Zukunft

Atlético-Madrid-Cheftrainer Diego Simeone hat die Transfergerüchte um Stürmer Julián Álvarez und die Zukunft des Spielers klargestellt. Laut Goal.com zieht der 26-jährige argentinische Nationalspieler in der Schlussphase des Sommer-Transferfensters das ernsthafte Interesse von Barcelona und Arsenal auf sich. Obwohl der ehemalige Stürmer von Manchester City zu einer zentralen Figur des Transfermarkts geworden ist, steht seine Zukunft weiterhin im Fokus der Experten. Goal.com berichtet darüber.

Álvarez’ Zukunft ist angesichts des möglichen Interesses des katalanischen Klubs und der zunehmenden Spannungen zwischen den beiden spanischen Schwergewichten noch komplizierter geworden. Diego Simeone erklärte, dass er die Position der Vereinsführung vollständig unterstütze. Der Klubbesitzer habe seine Meinung zu diesem Thema offen dargelegt, und alles sei klar. Atlético hat nicht vor, seinen Führungsspieler zu einem direkten Konkurrenten im Inland ziehen zu lassen.

Álvarez’ Form zum Saisonstart und Simeones Kommentare

Der Trainer bestätigte, dass der Spieler wegen seiner verspäteten Rückkehr im Auftaktspiel von Atlético gegen Málaga nicht in der La Liga zum Einsatz kommen werde. Simeone erklärte, dass diese Entscheidung weder mit der mentalen noch mit der körperlichen Vorbereitung des Spielers zusammenhänge, sondern mit der notwendigen Wiederherstellung seiner Fitness nach der Länderspielpause und zusätzlichen Trainingseinheiten. Er bezeichnete Julián als einen der besten offensiven Spieler der Welt.

Simeone ergänzte, dass er sich in seiner Stellungnahme auf die sportliche Seite konzentriere und daran gearbeitet werde, die Fähigkeiten des Spielers weiter zu verbessern. Zudem ging der Trainer auf den erwarteten Transfer von Cristian Romero ein, der die Defensive verstärken soll. Seiner Ansicht nach wird der Neuzugang Stabilität, Führungsqualitäten und Aggressivität auf dem Spielfeld mitbringen.

Diego Simeone zeigte sich überzeugt, dass Cristian Romero ein wertvoller Spieler ist, der zum Geist von Atlético passt und zum Fundament des Teamerfolgs werden kann. Den Kader zu verstärken und für Stabilität zu sorgen, bleibt vor Saisonbeginn die wichtigste Aufgabe des Madrider Klubs. Bis zum Ende des Transferfensters sollen diese Fragen abschließend geklärt werden.