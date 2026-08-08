Whittaker nimmt Guskov ins Visier: Steht ein neuer Kampf bevor?

Für Bogdan Guskov ist in der UFC-Leichtgewichtsklasse ein weiterer großer Kampf möglich geworden. Der ehemalige Mittelgewichtschampion Robert Whittaker nannte den Usbeken bei der Diskussion über seine nächsten Gegner unter den interessanten Namen.

Der australische Star will in seiner neuen Gewichtsklasse keine kleinen Schritte machen. Auf seiner Liste stehen bekannte Halbschwergewichtler wie Magomed Ankalaev, Jan Blachowicz und Bogdan Guskov.

Was sagte Whittaker über Guskov?

Im Podcast Believe You Me sprach Robert Whittaker darüber, gegen welche Halbschwergewichtler er im Octagon antreten möchte.

„Ich würde wirklich gerne gegen Ankalaev kämpfen. Jan hat gerade verloren, aber auch gegen ihn würde ich gerne antreten. Bogdan wäre ebenfalls eine großartige Option. Generell bin ich bereit, gegen jeden der genannten Kämpfer anzutreten.“

Gleichzeitig machte der Australier deutlich, dass ein Rückkampf gegen Paulo Costa für ihn keine Priorität hat. Der Grund ist einfach: Whittaker hat ihn 2024 im Mittelgewicht bereits besiegt und möchte sich nun gegen neue Gegner beweisen.

Whittaker ist jetzt im Halbschwergewicht

Hier gibt es ein wichtiges Detail: Robert Whittaker ist kein Mittelgewichtler mehr.

Der 35-jährige Australier wechselte 2026 ins Halbschwergewicht. Laut UFC gab er bei UFC 329 am 11. Juli sein Debüt in der neuen Gewichtsklasse und besiegte Nikita Krylov durch technischen K.o. bei 1:01 Minuten der dritten Runde.

Nach diesem Sieg führt das offizielle UFC-Profil Whittaker auf Platz zwölf der Halbschwergewichtsrangliste.

Damit ist ein möglicher Kampf gegen Guskov nun auch aus Sicht der Gewichtsklasse eine absolut realistische Option.

Guskov kämpfte fünf Runden gegen Ankalaev

Bogdan Guskov bestritt kürzlich einen der größten Kämpfe seiner Karriere.

Der Usbeke trat am 25. Juli in Abu Dhabi im Hauptkampf einer UFC-Fight-Night-Veranstaltung gegen Magomed Ankalaev an. Guskov sollte ursprünglich gegen einen anderen Gegner kämpfen, nahm den Kampf gegen Ankalaev jedoch kurzfristig an, nachdem sich Khalil Rountree Jr. verletzt hatte.

Der Kampf ging bis in die fünfte Runde. Ankalaev gewann durch technischen K.o. bei 2:41 Minuten.

Trotz der Niederlage fiel Guskovs Status in der UFC nicht deutlich ab, nachdem er sich mit kurzer Vorbereitung gegen den Top-Herausforderer der Gewichtsklasse bis in die fünfte Runde behauptet hatte.

Warum ist Guskov ein interessanter Gegner für Whittaker?

Auch stilistisch ist dieses Duell bemerkenswert.

Whittaker ist für seine Beweglichkeit, seine Distanzkontrolle und seine Schlagkombinationen bekannt. Guskov hingegen ist ein kraftvoller K.-o.-Kämpfer, der einen Kampf mit einem einzigen Schlag verändern kann.

Als die UFC Guskovs Kampf gegen Ankalaev ankündigte, wies sie darauf hin, dass alle 18 Profisiege des Usbeken vorzeitig beendet worden waren – 13 davon in der ersten Runde.

Theoretisch verspricht das ein äußerst interessantes Szenario: Whittakers Geschwindigkeit und Erfahrung gegen Guskovs K.-o.-Kraft.

Kann der Kampf stattfinden?

Bisher hat die UFC keinen offiziellen Kampf zwischen Whittaker und Guskov angekündigt.

Außerdem scheint Magomed Ankalaev die erste Wahl des Australiers zu sein. Er nannte auch Jan Blachowicz und Guskov als mögliche Gegner. Whittaker erklärte ausdrücklich, dass er nur nicht gegen seine Teamkollegen Carlos Ulberg und Navajo Stirling kämpfen werde.

Die Situation kann sich jedoch schnell ändern. Whittaker ist im Halbschwergewicht ein neuer Name, während Guskov zu den gefährlichsten K.-o.-Kämpfern der Gewichtsklasse zählt. Sollte die UFC sie gegeneinander antreten lassen, könnte der Sieger einen großen Schritt in Richtung der Spitze der Division machen.

Für Guskov wäre ein Kampf gegen einen ehemaligen UFC-Champion nach Ankalaev eine weitere große Chance. Für Whittaker wäre es der nächste Test gegen einen von Natur aus größeren Gegner mit äußerst gefährlichem Striking.

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel mit Ihren Bekannten auf Telegram oder in anderen sozialen Netzwerken.