Ferran Torres Gehört Zu Barcelonas Fünf Teuersten Verkäufen

Der spanische Klub Barcelona hat den Transfer seines 26-jährigen Angreifers Ferran Torres zu Paris Saint-Germain offiziell bekannt gegeben. Der Wechsel beendet nicht nur die Zeit des Spielers in Katalonien, sondern zählt auch zu den größten Finanzgeschäften der Klubgeschichte und bringt ihn in den elitären Kreis der Rekordverkäufe. Wie Goal.com berichtet .

Laut Mundo Deportivo spült der Transfer rund 50 Millionen Euro in die Kassen Barcelonas. Damit belegt Ferran Torres den fünften Platz in der Liste der teuersten Verkäufe der Klubgeschichte.

Der bestehende Vertrag des Spielers lief ursprünglich bis zum Sommer 2027. Der spanische Star wollte in seiner Karriere jedoch neue Herausforderungen suchen, und die Entwicklung der Situation ebnete den Weg für eine Vereinbarung, von der beide Seiten profitierten.

Finanzieller Gewinn Und Transferdetails

Durch den Transfer konnte Barcelona einen großen Teil der Summe zurückerhalten, die der Klub zuvor für die Verpflichtung des Spielers von Manchester City ausgegeben hatte. Die Katalanen hatten ihn für eine garantierte Ablöse von 55 Millionen Euro plus weitere 10 Millionen Euro an Boni verpflichtet.

Die Einnahmen kommen der Führung Barcelonas gelegen, die den Kader vor dem Sommer-Transferfenster weiter verstärken will. Sowohl der Klub als auch der Spieler profitieren von der Veränderung: Die Mannschaft verfügt über wichtige finanzielle Mittel, während der Fußballer die Chance erhält, sich in einem neuen Umfeld zu beweisen.

Die Größten Verkäufe Der Klubgeschichte

Barcelonas Transfergeschichte zeigt, dass der Klub seine Schlüsselspieler stets zu hohen Ablösesummen verkauft hat. Der brasilianische Angreifer Neymar ist der unangefochtene Rekordhalter dieser Liste.

Im Sommer 2017 zahlte Paris Saint-Germain die Ausstiegsklausel des Spielers und holte ihn nach Frankreich. Der damals 222 Millionen Euro teure Transfer ist bis heute der teuerste Deal in der Geschichte des Weltfußballs.