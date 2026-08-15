Ferran Torres Wechselt Zu Pariser Klub: Barcelona Verkauft den Stürmer

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Ferran Torres Wechselt Zu Pariser Klub: Barcelona Verkauft den Stürmer

Paris Saint-Germain hat einen weiteren spektakulären Transfer zur Verstärkung der Offensive abgeschlossen. Wie Goal.com berichtet, hat der Pariser Klub den Barcelona-Stürmer Ferran Torres verpflichtet. Die Ablösesumme beträgt rund 50 Millionen Euro, und der katalanische Klub nahm das Angebot gerne an. Der Bericht besagt.

Transferdetails und Vertrag

Die offensive Rolle des Spielers und sein persönlicher Wunsch spielten eine wichtige Rolle dabei, den Transfer so schnell abzuschließen. Der spanische Stürmer hatte sich offenbar bereits mit dem Pariser Klub auf die Vertragsbedingungen geeinigt. Der französische Verein will ihn zu einem seiner führenden Offensivspieler machen.

Auch die Laufzeit des aktuellen Vertrags des Spielers beeinflusste seine Ablösesumme. Sein Vertrag mit Barcelona sollte am 30. Juni 2027 auslaufen. Dieser Faktor ermöglichte es der Führung von Paris Saint-Germain, den Preis auf einem für sie akzeptablen Niveau zu halten.

Vorteilhafter Deal für Barcelona und PSG

Der katalanische Klub erzielte mit diesem Transfer einen finanziellen Gewinn. Obwohl die Mannschaft einen ihrer Stürmer verliert, erhält sie beträchtliche Mittel für die Verpflichtung weiterer Spieler auf dem Transfermarkt, was zur finanziellen Stabilität beiträgt.

Für den Pariser Klub ist dieser Transfer ein weiterer Schritt, um Qualität und Vielseitigkeit in den Kader zu bringen. Die Vereinsführung will den Konkurrenzkampf in der Offensive verstärken, und Torres' Ankunft wird bei der Umsetzung der Pläne des Trainers eine wichtige Rolle spielen.

Ferran Torres gilt als einer der Stürmer, die sich bereits auf der internationalen Bühne bewährt haben. Sein Debüt und seine Leistungen bei seinem neuen Verein wecken großes Interesse bei den Fußballfans.

Ferran TorresParis Saint-GermainBarcelonaTransferFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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