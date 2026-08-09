Usyk enthüllt den letzten Gegner seiner Karriere: Tritt er zurück?

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Usyk enthüllt den letzten Gegner seiner Karriere: Tritt er zurück?

Oleksandr Usyk, der alle Meisterschaftsgürtel im Schwergewicht niedergelegt hat, bestätigte, dass sein Team mit einem ehemaligen Weltmeister verhandelt.

Die Rede ist von dem renommierten amerikanischen K.-o.-Schläger Deontay Wilder . Der ukrainische Boxer plant, seine Profikarriere mit diesem Kampf endgültig zu beenden.

„Wenn Deontays Team es will, bin ich bereit“

In einem exklusiven Interview mit The Athletic sprach Usyk offen über den möglichen Kampf und die Pläne seines Teams:

„Warum nicht? Wenn Deontays Team diesen Kampf will, werde ich ihn bestreiten. Hier geht es um Geld und Geschäft... Derzeit haben wir zwei Optionen und werden die für uns beste auswählen. Mein Team arbeitet gerade daran.“, sagte der ukrainische Boxer.

Der „letzte Tanz“ und ein müder Körper: Usyks Gründe für den Abschied

Gleichzeitig machte Usyk, ehemaliger unumstrittener Weltmeister in zwei Gewichtsklassen, deutlich, dass sein „letzter Tanz“ nicht zwangsläufig bedeute, nie wieder in den Ring zu steigen. Zugleich verschwieg er die Erschöpfungserscheinungen seines Körpers nicht:

„Nehmen wir Tyson Fury. Er hört auf und kehrt zurück, hört auf und kehrt zurück. Wir verbringen in diesem Sport sehr viel Zeit, deshalb ist es schwer, kategorisch zu sagen: ‚Für mich ist alles vorbei.‘ Aber wenn man viele Jahre lang mit hohem Tempo arbeitet, wird der Körper müde. Auch mein Körper ist müde. Ich bin nicht aus Eisen und auch kein Außerirdischer. Das Wichtigste sind meine Familie und meine Kinder.“, erklärte der Boxer.

Sollten die Verhandlungen über einen Kampf zwischen Usyk und Wilder erfolgreich abgeschlossen werden, würde die Boxwelt ein dramatisches und hochkarätiges Duell zwischen zwei der größten Schwergewichtsboxer erleben.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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