Falcon 9 landet erfolgreich auf A Shortfall of Gravitas

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Falcon 9 landet erfolgreich auf A Shortfall of Gravitas

Der Autor der Seite JerryPikePhoto hat hochwertige Drohnenaufnahmen veröffentlicht, die die erste Stufe einer Falcon 9-Rakete nach der erfolgreichen Landung auf dem Deck des Drohnenschiffs A Shortfall of Gravitas zeigen. Die Videos wurden in hoher Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde hochgeladen und zeigen, wie das Schiff über den Atlantik zum Port Canaveral in Florida geschleppt wird. Dies berichtet Ixbt.com .

Die erste Stufe der Falcon 9 (B1085) absolvierte ihren 16. Flug im Rahmen der Mission Starlink 10-53. Die Rakete startete am 29. Mai von der Rampe SLC-40 in Cape Canaveral und brachte 29 Starlink v2 Mini-Satelliten in den Orbit. Etwa 8,5 Minuten nach dem Start landete die Stufe erfolgreich auf der Plattform im Atlantik.

Bis heute hat das autonome Drohnenschiff A Shortfall of Gravitas (ASOG) über 150 erfolgreiche Landungen von Falcon 9-Raketen verzeichnet. SpaceX setzt weiterhin aktiv auf wiederverwendbare Technologien für den Start von Starlink-Satelliten. Nach der Rückkehr in den Hafen wird der Booster für den nächsten Flug aufbereitet.

Zuvor wurde berichtet, dass SpaceX einen neuen Rekord aufgestellt hat: Am 31. Mai fand der 50. Starlink-Start des Jahres von der Vandenberg Space Force Base aus statt. Das Unternehmen führt derzeit durchschnittlich alle drei Tage eine Satellitenmission durch.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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