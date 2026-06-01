MiniMax M3 vorgestellt: Ein Modell, das stärker als GPT-5.5 und Gemini 3.1 Pro ist

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MiniMax M3 vorgestellt: Ein Modell, das stärker als GPT-5.5 und Gemini 3.1 Pro ist

Das chinesische Unternehmen MiniMax hat offiziell seine neue Flaggschiff-Entwicklung vorgestellt: das KI-Modell M3. Dieses Modell basiert auf der neuen MiniMax Sparse Attention (MSA)-Architektur, die für die effiziente Verarbeitung großer Datenmengen konzipiert ist. Dies berichtet Ixbt.com .

Das MiniMax M3-Modell unterstützt ein extrem langes Kontextfenster von bis zu 1 Million Token. Es handelt sich um ein multimodales System, das nicht nur Text, sondern auch Bilder und Videos analysieren kann. Zudem ist es für Agenten-Szenarien optimiert, wie etwa die Steuerung des Computer-Desktops und die Ausführung komplexer, mehrstufiger Aufgaben.

Laut internen Tests des Unternehmens erzielt M3 in einer Reihe von Benchmarks Spitzenwerte. Insbesondere im SWE-Bench Pro-Test übertraf es GPT-5.5 und Gemini 3.1 Pro und näherte sich dem Niveau von Opus 4.7. Bei der Erstellung von SVG-Grafiken übertraf es sogar Opus 4.7.

Im multimodalen Test OmniDocBench bewies das System seine Überlegenheit gegenüber Gemini 3.1 Pro. In der Claw-Eval-Bewertung für Agenten-Szenarien zeigt das Modell eines der besten Ergebnisse. Derzeit ist der Zugriff auf das neue Modell über MiniMax Code, API und spezielle Tarifpläne möglich.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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