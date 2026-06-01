Weltraumtauglicher 'Klebstoff' für Elektronik in Russland erfunden

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Weltraumtauglicher 'Klebstoff' für Elektronik in Russland erfunden

Die zum Rostec-Konzern gehörende Rosel-Holding hat eine silberbasierte Nanopaste für die Kristallmontage mittels Sinterverfahren entwickelt. Das Hauptmerkmal dieser Technologie ist das Fügen von Materialien unter Druck, was im Gegensatz zum herkömmlichen Löten die Bildung von Hohlräumen in der Verbindung verhindert. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die Neuentwicklung sorgt für eine hohe Wärme- und elektrische Leitfähigkeit sowie die Fähigkeit, extremen Temperaturen und starken Thermozyklen standzuhalten. Laut den Entwicklern ermöglicht die Paste Montagearbeiten bei 200–250 °C. Gleichzeitig weisen die fertigen Verbindungen eine deutlich höhere thermische Beständigkeit auf als klassische Lote.

Eine wichtige Eigenschaft des Materials ist seine Strahlungsbeständigkeit, was für Weltraumhardware von entscheidender Bedeutung ist. Das Zentrale Konstruktionsbüro für spezielle Radiomaterialien (SKB RM) war für die Entwicklung der Nanopaste verantwortlich. Erste Tests zeigten hohe Leistungswerte, darunter eine Wärmeleitfähigkeit von bis zu 170 W/m*K.

RusslandTechnologieWeltraumElektronikNanopaste
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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