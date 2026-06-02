AMD kündigt Unterstützung für die AM5-Plattform bis 2029 an

Auf der Computex 2026 stellte AMD zwei neue Gaming-Prozessoren mit 3D V-Cache-Technologie vor. Einer ist das brandneue Modell Ryzen 7 7700X3D, der andere eine Jubiläumsausgabe des legendären Ryzen 7 5800X3D. Das Unternehmen bestätigte zudem offiziell, dass neue Chips für die AM5-Plattform bis mindestens 2029 erscheinen werden. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten.

Die Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition verfügt über 8 Zen 3-Kerne und arbeitet mit 16 Threads. Der Gesamtspeicher beträgt 100 MB bei einer maximalen Frequenz von 4,5 GHz. Dieser Prozessor richtet sich an Nutzer älterer Systeme, die nicht auf teuren DDR5-Speicher und neue Mainboards umsteigen möchten. Der Preis liegt bei 350 Dollar, der Verkauf beginnt am 25. Juni 2026.

Der Ryzen 7 7700X3D, eine echte Neuheit, basiert auf der Zen 4-Architektur. Er bietet ebenfalls 8 Kerne, 104 MB Gesamtspeicher und 4,5 GHz Frequenz. Dieser Chip ist eine etwas langsamere, aber erschwinglichere Version des beliebten Ryzen 7 7800X3D. AMD hat den Preis auf 330 Dollar festgelegt; die Markteinführung erfolgt am 16. Juli.

Die Entscheidung des Unternehmens, den AM5-Sockel bis 2029 aktuell zu halten, garantiert Nutzern langfristige Aufrüstoptionen. Dies gilt als wichtiger strategischer Vorteil für AMD im Wettbewerb mit NVIDIA und Intel.