NASA-Chef äußert sich zu Außerirdischen und abgestürzten Raumschiffen

NASA-Chef Jared Isaacman erklärte, dass der amerikanischen Weltraumbehörde keine dokumentierten Informationen über abgestürzte außerirdische Raumschiffe oder deren Überreste vorliegen. Er äußerte sich zu diesem Thema bei der Beantwortung von Fragen zu möglichen Kontakten der Menschheit mit außerirdischen Zivilisationen auf dem CNBC CEO Council Summit in Washington. Dies berichtet Ixbt.com .

Laut Isaacman verfügt die NASA über keine Beweise, die die populären Theorien über von der US-Regierung vertuschte UFO-Abstürze stützen. Gleichzeitig betonte er, dass Material über Objekte existiert, deren Natur bisher nicht bestimmt werden konnte – sogenannte Unidentified Anomalous Phenomena (UAP).

US-Präsident Donald Trump treibt diese Initiative in der gesamten Regierung voran. Er hat angeordnet, alle relevanten Akten zu sammeln und offenzulegen, damit sich die Menschen selbst ein Bild machen können. Isaacman bezeichnete diese Initiative als hervorragend, betonte jedoch, dass er persönlich keine Informationen über außerirdische Körper habe.

Das Thema UFOs und außerirdisches Leben rückte im Februar nach einer Erklärung von Donald Trump wieder in den Fokus. Damals versprach er, mit der Veröffentlichung geheimer Regierungsdokumente zu diesem Thema zu beginnen. Verteidigungsminister Pete Hegseth und die zuständigen Behörden wurden damit beauftragt.

Die Öffnung der Archive soll der Öffentlichkeit Zugang zu geheimen Informationen ermöglichen, die jahrzehntelang Anlass für verschiedene Theorien waren. Bisher beschränkt sich die NASA darauf, Dateien über registrierte unbekannte Phänomene öffentlich zugänglich zu machen.