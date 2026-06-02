NASA-Chef äußert sich zu Außerirdischen und abgestürzten Raumschiffen

·205·Technologie
NASA-Chef äußert sich zu Außerirdischen und abgestürzten Raumschiffen

NASA-Chef Jared Isaacman erklärte, dass der amerikanischen Weltraumbehörde keine dokumentierten Informationen über abgestürzte außerirdische Raumschiffe oder deren Überreste vorliegen. Er äußerte sich zu diesem Thema bei der Beantwortung von Fragen zu möglichen Kontakten der Menschheit mit außerirdischen Zivilisationen auf dem CNBC CEO Council Summit in Washington. Dies berichtet Ixbt.com .

Laut Isaacman verfügt die NASA über keine Beweise, die die populären Theorien über von der US-Regierung vertuschte UFO-Abstürze stützen. Gleichzeitig betonte er, dass Material über Objekte existiert, deren Natur bisher nicht bestimmt werden konnte – sogenannte Unidentified Anomalous Phenomena (UAP).

US-Präsident Donald Trump treibt diese Initiative in der gesamten Regierung voran. Er hat angeordnet, alle relevanten Akten zu sammeln und offenzulegen, damit sich die Menschen selbst ein Bild machen können. Isaacman bezeichnete diese Initiative als hervorragend, betonte jedoch, dass er persönlich keine Informationen über außerirdische Körper habe.

Das Thema UFOs und außerirdisches Leben rückte im Februar nach einer Erklärung von Donald Trump wieder in den Fokus. Damals versprach er, mit der Veröffentlichung geheimer Regierungsdokumente zu diesem Thema zu beginnen. Verteidigungsminister Pete Hegseth und die zuständigen Behörden wurden damit beauftragt.

Die Öffnung der Archive soll der Öffentlichkeit Zugang zu geheimen Informationen ermöglichen, die jahrzehntelang Anlass für verschiedene Theorien waren. Bisher beschränkt sich die NASA darauf, Dateien über registrierte unbekannte Phänomene öffentlich zugänglich zu machen.

NASAJared IsaacmanDonald TrumpUFOWeltraum
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Nubia Z80 Ultra zum besten Android-Smartphone im AnTuTu-Ranking gekürtHeute, 09:00Rocket Lab präsentiert Archimedes-Triebwerke für neue Neutron-RaketeHeute, 08:54Websites können jetzt KI-Ergebnisse verfolgenHeute, 08:26ChatGPT wird zur schnellsten App mit 1 Milliarde Nutzern in der GeschichteHeute, 08:26Massive Mobile-Internetausfälle in Sankt Petersburg gemeldetHeute, 07:59Magnetstürme können Navigationsgenauigkeit um bis zu 50 % verringernHeute, 07:53
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
So deaktivieren Sie die neue Instants-Funktion auf Instagram