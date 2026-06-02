Blue Origin Explosion: Wiederherstellung der New Glenn-Startrampe könnte zwei Jahre dauern

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Blue Origin Explosion: Wiederherstellung der New Glenn-Startrampe könnte zwei Jahre dauern

Nach der Explosion der schweren New Glenn-Rakete in Cape Canaveral könnten die Wiederherstellungsarbeiten an der Startrampe etwa zwei Jahre in Anspruch nehmen. Diese Prognose gab NASA-Chef Jared Isaacman auf dem CNBC CEO Council Summit in Washington bekannt, wie Ixbt.com berichtet.

Ihm zufolge erscheint es absolut realistisch, alle Reparaturarbeiten bis 2028 abzuschließen. Unter Berufung auf die Erfahrung der NASA betonte Isaacman, dass die Wiederherstellung beschädigter Startinfrastruktur selbst bei hohem Arbeitstempo viel Zeit in Anspruch nimmt.

Der Behördenleiter merkte an, dass solche Anlagen eine extrem komplexe Konstruktion aufweisen, weshalb der Prozess der Reparatur und Neuzertifizierung nicht beschleunigt werden kann. Zuvor war es auf dem Testgelände in Florida während der Vorflugtests der New Glenn-Rakete zu einem schweren Zwischenfall gekommen.

NASA-Administrator Jared Isaacman begab sich zum Unfallort und begutachtete das Ausmaß der Zerstörung per Hubschrauber. Blue Origin-Gründer Jeff Bezos teilte mit, dass die genauen Ursachen des Unfalls noch nicht geklärt seien.

Unternehmensvertreter bestätigten den Vorfall und betonten ausdrücklich, dass bei der Explosion keine Mitarbeiter verletzt wurden. Es wird erwartet, dass dieser Vorfall die Weltraumpläne von Blue Origin um mehrere Jahre zurückwirft.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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