Luftaufnahmen zeigen die Erweiterung des SpaceX-Testgeländes in McGregor

SpaceX setzt die Bauarbeiten auf seinem Testgelände in McGregor, Texas, zügig fort. Dieses Areal gilt als das weltweit größte Testzentrum für Raketentriebwerke. Luftaufnahmen, die am 31. Mai 2026 vom Piloten ClaudiusNDX und dem NASASpaceflight-Enthusiasten Adam Zucker gemacht wurden, zeigen die beispiellose Erweiterung des Zentrums. Wie Ixbt.com berichtet ,

zeigen die neuen Aufnahmen im Bau befindliche Gebäude am Haupteingang, aktive Zonen für die Erprobung von Raketenkomponenten sowie speziell abgedeckte Falcon 9 Erststufen (Stage 1) und mehrere Zweitstufen (Stage 2). Zudem ist ein riesiges neues Bauwerk zu sehen, dessen Bau kurz vor dem Abschluss steht.

Das Testgelände in McGregor ist für SpaceX von strategischer Bedeutung und dient als Hauptknotenpunkt für Heißtests der Raptor- und Merlin-Triebwerke. Während das Unternehmen plant, die Anzahl seiner Weltraumstarts zu erhöhen, spielt der Ausbau der Infrastruktur dieses Geländes eine entscheidende Rolle für die Sicherheit und Effizienz der Missionen.