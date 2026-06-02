Anzahl der Sferum-Nutzer im Max Messenger erreicht 26 Millionen

Das Team der Bildungsplattform Sferum, die in den Max Messenger integriert ist, hat die Ergebnisse für das Studienjahr 2025–2026 bekannt gegeben. Die wöchentliche Nutzerzahl des Dienstes stieg auf 20 Millionen, während die Gesamtzahl der registrierten Nutzer 26 Millionen erreichte. Dies teilte der Pressedienst von VK mit, der hinter den Projekten Max und Sferum steht. Laut Ixbt.com berichtet .

Die Gesamtzahl der Nutzer setzt sich aus 2,1 Millionen Lehrkräften sowie 23,9 Millionen Schülern und deren Eltern zusammen. Die tägliche Aktivität auf der Plattform erreicht 17 Millionen Nutzer. Im Laufe des Jahres wurden neue Dienste wie "Postupay" und "Pomoshnik uchenika" zur Prüfungsvorbereitung eingeführt.

Während des Schuljahres entwickelten sich das elektronische Tagebuch, das interaktive Whiteboard und die Bildungskanäle zu den beliebtesten Werkzeugen. Zur Förderung der digitalen Kompetenz wurde das Projekt "Put v seti" mit über 200.000 Schülern umgesetzt, und für Pädagogen wurde die Gemeinschaft "Puls obrazovaniya" mit 1.500 Teilnehmern gegründet.

Laut Rustam Khaybullov, Vizepräsident für strategische Projekte bei VK, ermöglichte die Integration des Dienstes in den Max Messenger eine Erhöhung der Sicherheit und eine deutliche Erweiterung der Plattformfunktionalität.