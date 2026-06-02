Anzahl der Sferum-Nutzer im Max Messenger erreicht 26 Millionen

·35·Technologie
Anzahl der Sferum-Nutzer im Max Messenger erreicht 26 Millionen

Das Team der Bildungsplattform Sferum, die in den Max Messenger integriert ist, hat die Ergebnisse für das Studienjahr 2025–2026 bekannt gegeben. Die wöchentliche Nutzerzahl des Dienstes stieg auf 20 Millionen, während die Gesamtzahl der registrierten Nutzer 26 Millionen erreichte. Dies teilte der Pressedienst von VK mit, der hinter den Projekten Max und Sferum steht. Laut Ixbt.com berichtet .

Die Gesamtzahl der Nutzer setzt sich aus 2,1 Millionen Lehrkräften sowie 23,9 Millionen Schülern und deren Eltern zusammen. Die tägliche Aktivität auf der Plattform erreicht 17 Millionen Nutzer. Im Laufe des Jahres wurden neue Dienste wie "Postupay" und "Pomoshnik uchenika" zur Prüfungsvorbereitung eingeführt.

Während des Schuljahres entwickelten sich das elektronische Tagebuch, das interaktive Whiteboard und die Bildungskanäle zu den beliebtesten Werkzeugen. Zur Förderung der digitalen Kompetenz wurde das Projekt "Put v seti" mit über 200.000 Schülern umgesetzt, und für Pädagogen wurde die Gemeinschaft "Puls obrazovaniya" mit 1.500 Teilnehmern gegründet.

Laut Rustam Khaybullov, Vizepräsident für strategische Projekte bei VK, ermöglichte die Integration des Dienstes in den Max Messenger eine Erhöhung der Sicherheit und eine deutliche Erweiterung der Plattformfunktionalität.

SferumMaxVKBildungTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Massive Mobile-Internetausfälle in Sankt Petersburg gemeldetHeute, 07:59Magnetstürme können Navigationsgenauigkeit um bis zu 50 % verringernHeute, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4-Zoll-Display, 7000-mAh-Akku und 200-MP-KamerasHeute, 07:24Apple Pay Alternative: VTB führt kontaktlose Zahlungen per iPhone einHeute, 07:24MS-21 und SJ-100 werden mit Wi-Fi und Multimedia-Systemen ausgestattetHeute, 06:55Weltraumkommunikation: Langstreckensysteme in Russland verbessertHeute, 06:53
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
So deaktivieren Sie die neue Instants-Funktion auf Instagram