Oppo Reno 16 Pro: Kommt mit 200 MP Kamera und 6.700 mAh Akku

Informationen zur neuen Reno 16-Serie sind vor der offiziellen Ankündigung durchgesickert. Das Oppo Reno 16 Pro Smartphone wird voraussichtlich bedeutende Upgrades bei Kameras, Display und Akkulaufzeit erhalten. Das Gerät wird mit einem 6,32-Zoll-AMOLED-Display mit 1,5K-Auflösung, einer Bildwiederholrate von 144 Hz und Gorilla Glass 7i-Schutz ausgestattet sein. Dies berichtet Ixbt.com .

Für die Leistung des Smartphones ist der MediaTek Dimensity 8550 Chipsatz verantwortlich. Das Kamerasystem ist auf echtem Flaggschiff-Niveau: ein 200 MP Hauptsensor mit optischer Bildstabilisierung (OIS), ein 50 MP Teleobjektiv mit 3,5-fachem optischen Zoom und ein 50 MP Ultraweitwinkelmodul. Für Selfie-Liebhaber ist zudem eine 50 MP Frontkamera vorgesehen.

Eines der stärksten Merkmale des Geräts ist der 6.700 mAh Akku, der die 80-W-Ladetechnologie unterstützt. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören ein Aluminiumrahmen, Stereolautsprecher, NFC und eine IP69-Zertifizierung für Wasser- und Staubschutz.

Auch das Basismodell der Serie, das Reno 16, wurde nicht vergessen. Es soll mit einem 6,32-Zoll-Bildschirm mit 120 Hz, einem Snapdragon 7 Gen 4 Prozessor und einem 6.000 mAh Akku ausgestattet sein. Beide Modelle werden voraussichtlich in einem kompakten Gehäuse präsentiert.