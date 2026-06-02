Chinas SmartSens stellt 200-MP-Sensor als Konkurrenz zu Samsung vor

Das chinesische Unternehmen SmartSens hat offiziell seinen ersten 200-Megapixel-Bildsensor, das Modell SCC62HS, angekündigt. Basierend auf der firmeneigenen Stacked BSI-Plattform soll diese Neuerung ein würdiger Konkurrent für Samsung-Sensoren werden. Die Massenproduktion ist für das dritte Quartal 2026 geplant. Dies berichtet Ixbt.com .

Der neue Sensor basiert auf der 55-nm-Stacked-BSI-Technologie und verfügt über ein optisches Format von 1/1,55 Zoll. Die Pixelgröße beträgt lediglich 0,5 Mikrometer. Das Modell SCC62HS integriert mehrere proprietäre Technologien wie PixGain HDR, SFCPixel und AllPix ADAF, die einen erweiterten Dynamikbereich, ein geringeres Rauschen und eine schnellere Autofokus-Geschwindigkeit ermöglichen.

Ein Hauptmerkmal des Sensors ist die PixGain HDR-Technologie, die einen Dynamikbereich von bis zu 86,3 dB bietet und Artefakte bei der Aufnahme bewegter Objekte reduziert. Zudem unterstützt er Aufnahmen mit voller 200-MP-Auflösung sowie HDR-Videoaufnahmen mit Frame-Merging direkt auf Sensorebene.

Laut Vertretern von SmartSens reduziert das interne Frame-Merging-System die Last auf das System-on-Chip (SoC) des Smartphones und spart Energie bei der Videoaufnahme. Für Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen bietet der Sensor eine Empfindlichkeit von 3574 mV/lux·s und ein geringes Rauschen von 0,92e-.

Auch beim Fokussiersystem gibt es Neuerungen: Der Sensor unterstützt AllPix ADAF, das alle Pixel nutzt, sowie Sparse PDAF, das bei alltäglichen Aufnahmen Strom spart. Diese Technologiekombination macht das SmartSens-Produkt zu einer attraktiven Wahl für High-End-Smartphones.