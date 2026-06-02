SpaceX fordert Entsperrung von Smartphones: 180-Tage-Frist

SpaceX hat in Zusammenarbeit mit der Rural Wireless Association, NTCA und ACA Connects bei der US-amerikanischen Federal Communications Commission (FCC) beantragt, eine obligatorische und automatische Entsperrung von Mobilgeräten 180 Tage nach der Aktivierung einzuführen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

In dem dreiseitigen Dokument wird betont, dass die automatische Entsperrung von Mobilgeräten notwendig ist, um die Wahlfreiheit der Verbraucher zu schützen, den Wettbewerb zu fördern und die Kosten auf dem Mobilfunkmarkt zu senken. Dieser Vorschlag folgt auf eine ähnliche Erklärung, die vor einigen Wochen von drei republikanischen Senatoren eingereicht wurde.

In seinem Schreiben erklärte SpaceX, dass eine 180-tägige Sperrfrist den Betreibern genügend Zeit gebe, sich vor Betrug zu schützen und sicherzustellen, dass Geräte nicht für kriminelle Zwecke missbraucht werden. Das Unternehmen fordert die FCC auf, die Bedürfnisse der Verbraucher und ihrer Familien über die Möglichkeiten großer Konzerne zu stellen, den Wettbewerb zu behindern.

Derzeit sperren große Mobilfunkanbieter wie AT&T, Verizon und T-Mobile Telefone oft bis zu 36 Monate lang für die Nutzung in ihren Netzen. Dies bindet den Nutzer an einen einzigen Anbieter und verhindert den Wechsel zu günstigeren Tarifen.