Wildberries entwickelt eigenen Messenger

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Wildberries entwickelt eigenen Messenger

Wildberries arbeitet an der Entwicklung eines eigenen Messengers. Dies gab Tatjana Kim, Leiterin von Wildberries & Russ (RVB), bekannt. Derzeit wurde die Plattform im Testmodus für Mitarbeiter gestartet und zielt primär auf die Lösung interner Kommunikationsprobleme ab. Ixbt.com berichtet .

Laut Tatjana Kim haben die am Projekt arbeitenden Spezialisten große Pläne. Sie zielen darauf ab, ein Produkt zu schaffen, das nicht nur interne Bedürfnisse erfüllt, sondern zukünftig auch den breiteren Markt, einschließlich internationaler Plattformen, erschließt. In dieser Phase liegt der Schwerpunkt auf der Sicherstellung eines stabilen Systembetriebs.

Die Idee zur Entwicklung eines solchen Messengers entstand nach der Fusion des Unternehmens mit Russ. Diese Entscheidung wird als logischer Schritt im Rahmen der Zusammenarbeit mit Russlands größtem Außenwerbebetreiber gewertet. Dennoch wird anerkannt, dass der Markt in diesem Segment sehr wettbewerbsintensiv ist.

Die Leiterin von Wildberries äußerte sich auch kritisch zu Abonnement-Geschäftsmodellen im Land. Sie betonte, dass das Unternehmen bei einem Markteintritt unbedingt neue und unkonventionelle Lösungen anbieten müsse. Derzeit entwickelt das Unternehmen zudem eine Video-Shopping-Plattform namens Wibes.

Die Wibes-Plattform verfügt bereits über eine Basisversion des Messengers. Während das Erstellen von Gruppenchats noch nicht möglich ist, versprechen die Entwickler, diese Funktion bald hinzuzufügen. Durch die Erweiterung seines Ökosystems möchte Wildberries bequemere Bedingungen für Nutzer schaffen.

WildberriesMessengerTatyana KimTechnologieRussland
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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