SpaceX bringt erfolgreich 24 weitere Starlink-Satelliten in den Orbit

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SpaceX bringt erfolgreich 24 weitere Starlink-Satelliten in den Orbit

Am 3. Juni 2026 startete SpaceX erfolgreich eine Falcon-9-Block-5-Rakete mit der nächsten Charge von Starlink-Satelliten im Rahmen der Mission Starlink-17.47. Der Start erfolgte von der Rampe SLC-4E auf der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien, USA. Ixbt.com berichtet .

Im Rahmen dieser Mission wurden insgesamt 24 Raumfahrzeuge in den Orbit gebracht. Der Flug wurde erfolgreich abgeschlossen und alle Satelliten in ihre vorgesehenen Umlaufbahnen gebracht. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt beim Ausbau des globalen Internetnetzwerks von SpaceX.

Die Erststufen-Rakete B1088 wurde bei diesem Flug zum 16. Mal eingesetzt. Nach Erfüllung ihrer Aufgabe landete die Raketenstufe erfolgreich auf einer Drohnenplattform im Meer und bewies erneut die Zuverlässigkeit wiederverwendbarer Technologien.

SpaceX hat zwischen dem 3. und 10. Juni dieses Jahres insgesamt vier Missionen zum Start von Starlink-Satelliten geplant. Der heutige Flug ist der erste dieser Serie; die verbleibenden Missionen sollen in den kommenden Tagen durchgeführt werden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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