Unknackbares Smartphone in Russland entwickelt: Es verfügt über ein eigenes Betriebssystem

Kaspersky Lab entwickelt ein sicheres Smartphone, das auf einem proprietären Betriebssystem läuft und nahezu immun gegen Hacking ist. Laut CEO Eugene Kaspersky wurde das Gerät als russisches IT-System mit Fokus auf konstruktive Sicherheit entwickelt. Ixbt.com berichtet .

Kaspersky betonte, dass dieses Smartphone nicht auf Android läuft und keine Verbindung zu den Ökosystemen von Apple, Huawei oder Samsung hat. Das Gerät basiert auf einer lokalen Hardwareplattform und verfügt über ein von Kaspersky Lab entwickeltes privates Betriebssystem.

Das Smartphone ist noch nicht frei im Handel erhältlich, aber mehrere Dutzend Einheiten wurden hergestellt. Das Unternehmen hat in Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen mit Pilottests begonnen.

Diese Entwicklung ist nicht für den Massenmarkt gedacht, sondern primär für Politiker und Staatsbedienstete, für die der Schutz vor Cyberspionage von entscheidender Bedeutung ist. Da die Arbeiten am Projekt fortgesetzt werden, wurde der genaue Zeitplan für die vollständige kommerzielle Veröffentlichung noch nicht bekannt gegeben.