Unknackbares Smartphone in Russland entwickelt: Es verfügt über ein eigenes Betriebssystem

·62·Technologie
Unknackbares Smartphone in Russland entwickelt: Es verfügt über ein eigenes Betriebssystem

Kaspersky Lab entwickelt ein sicheres Smartphone, das auf einem proprietären Betriebssystem läuft und nahezu immun gegen Hacking ist. Laut CEO Eugene Kaspersky wurde das Gerät als russisches IT-System mit Fokus auf konstruktive Sicherheit entwickelt. Ixbt.com berichtet .

Kaspersky betonte, dass dieses Smartphone nicht auf Android läuft und keine Verbindung zu den Ökosystemen von Apple, Huawei oder Samsung hat. Das Gerät basiert auf einer lokalen Hardwareplattform und verfügt über ein von Kaspersky Lab entwickeltes privates Betriebssystem.

Das Smartphone ist noch nicht frei im Handel erhältlich, aber mehrere Dutzend Einheiten wurden hergestellt. Das Unternehmen hat in Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen mit Pilottests begonnen.

Diese Entwicklung ist nicht für den Massenmarkt gedacht, sondern primär für Politiker und Staatsbedienstete, für die der Schutz vor Cyberspionage von entscheidender Bedeutung ist. Da die Arbeiten am Projekt fortgesetzt werden, wurde der genaue Zeitplan für die vollständige kommerzielle Veröffentlichung noch nicht bekannt gegeben.

KasperskySmartphoneCybersicherheitTechnologieRussland
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Dzen-Plattform wechselt zur Cortex-KI-ArchitekturHeute, 02:51Founders Fund startet Show mit Stars der Tech-BrancheHeute, 00:29Airbnb-CEO Brian Chesky eröffnet neues KI-LaborHeute, 23:00Anthropic vor dem IPO: Daniela Amodei weist KI-Zweifel zurückHeute, 22:55Russische Post stellt Paketzustellung aus den USA wieder herHeute, 21:58StrictlyVC Los Angeles diskutiert Verteidigungstechnologie und KIHeute, 21:53
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend