Meta baut zeltartige Rechenzentren im Tesla-Stil für KI

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Meta baut zeltartige Rechenzentren im Tesla-Stil für KI

Das KI-Wettrennen hat eine unerwartete Wendung genommen: Meta beginnt mit dem Bau von Rechenzentren in speziellen Zelten und nutzt dabei Erfahrungen von Tesla und xAI. Laut Daten, die von Michael Thomas, Gründer von Cleanview, identifiziert wurden, hat das Unternehmen sechs riesige Zelte – „Schnellbereitstellungsstrukturen“ – in New Albany, Ohio, errichtet. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Diese Strategie dient dazu, die Bauzeit zu halbieren. In einem Interview im vergangenen Jahr erwähnte Mark Zuckerberg Pläne, Multi-Gigawatt-Rechenzentren in wetterfesten Zelten unterzubringen. Satellitenbilder und lokale Genehmigungen bestätigen, dass Meta fünf große Anlagen mit jeweils 125.000 Quadratfuß in kurzer Zeit fertiggestellt hat.

Dieser Ansatz erinnert an Tesla, das Zelte im Wohnbereich seiner Fabrik in Fremont errichtete, um die Produktion des Model 3 zu beschleunigen. Meta nutzt modulare Gasturbinen, ähnlich wie xAI, um das Projekt mit Strom zu versorgen. Im Inneren dieser Zelte werden Hochleistungschips im Wert von Milliarden Dollar installiert.

Derzeit hat Meta Schwierigkeiten, seine KI-Modelle an Entwickler auszuliefern. Laut dem Wall Street Journal ist das Modell Muse Spark zwar fertig, doch es gab Verzögerungen in den API-Systemen. Das Unternehmen plant, bis zu 145 Milliarden Dollar für Rechenzentren auszugeben, und die Nutzung von Zelten ermöglicht einige Kosteneinsparungen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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