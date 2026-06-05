Russische Post stellt Paketzustellung aus den USA wieder her

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Russische Post stellt Paketzustellung aus den USA wieder her

Die „Russische Post“ hat die Zustellung von Paketen und Briefen aus den USA nach Russland zum ersten Mal seit 2022 wieder aufgenommen. Diese aufgrund von Sanktionen eingestellte Route wird nun im Transit durch Drittländer abgewickelt. Laut dem Unternehmen ist die erste Sendung aus den USA bereits am Zielort eingetroffen. Wie Ixbt.com berichtet .

Nach Angaben des Logistikbetreibers ermöglicht die Wiederaufnahme der Importe eine Ausweitung der Liefergeografie im gesamten Land. Zuvor wurden solche Sendungen teilweise von Expresskurieren abgewickelt, doch deren Annahmenetz in den USA war begrenzt. Jetzt wird eine stabile Zustellung auf Basis bestehender Logistikscheme gewährleistet.

Die USA-Route bleibt für Kunden weiterhin wichtig: Vor der Verhängung der Einschränkungen überstieg das Volumen der Postimporte aus diesem Land 50 Tonnen pro Monat. Russische Nutzer bestellen hauptsächlich Elektronik, Nahrungsergänzungsmittel (NEM), Kleidung und Schuhe.

Dennoch hat sich die Sendungsverfolgung (Tracking) etwas komplizierter gestaltet. Seit Anfang Mai 2024 hat die „Russische Post“ die Tracking-Details reduziert. Derzeit werden für viele Pakete nur der Anfangsstatus „versandt“ und der Endstatus „zugestellt“ angezeigt, was die Überwachung des Transitprozesses erschwert.

Russische PostUSALogistikImportPaket
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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