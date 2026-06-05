StrictlyVC Los Angeles diskutiert Verteidigungstechnologie und KI

Die nächste StrictlyVC Los Angeles Veranstaltung findet am 18. Juni auf dem Campus der The Aerospace Corporation in El Segundo statt. Diese prestigeträchtige Konferenz bringt Investoren, Startup-Gründer und Tech-Führer zusammen, um die wichtigsten Veränderungen im Risikokapital, in der Verteidigungstechnologie und in der künstlichen Intelligenz zu diskutieren. Techcrunch.com berichtet .

Der Abend wird von Ethan Thornton, Gründer von Mach Industries, eröffnet. Sein Vortrag mit dem Titel „Die neue Ära der Verteidigungstechnologien“ widmet sich der Frage, wie Fortschritte in den Bereichen Autonomie, Fertigung und nationale Sicherheit den Verteidigungssektor verändern. Thornton teilt seine Erfahrungen beim Aufbau eines komplexen Technologieunternehmens in kurzer Zeit.

Ein weiterer wichtiger Teil der Veranstaltung ist ein Gespräch mit Delian Asparouhov von Founders Fund und Saif Khawaja, Gründer von Shinkei Systems. Sie sprechen über das Konzept der „physischen KI“, die Entwicklung von Robotik und Automatisierung sowie darüber, wie diese Technologien die physische Welt verändern. Diese Diskussion geht über Software hinaus und behandelt die Skalierung von Technologien, die in der realen Welt funktionieren.

Außerdem wird Carter Reum, Mitgründer von M13, einen Vortrag über KI-Investitionen halten. Er gibt Einblicke in die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf verschiedene Branchen und erklärt, wie Investoren sich vom kurzfristigen Hype entfernen, um langfristige, nachhaltige Unternehmen zu identifizieren. Reum analysiert, wie sich Risikokapital mit dem Aufkommen neuer Kategorien entwickelt.

StrictlyVC Los Angeles beschränkt sich nicht nur auf Vorträge, sondern dient als Networking-Plattform für Experten, die Innovationen vorantreiben. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, neue Partnerschaften zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und die neuesten Trends in der Technologiewelt direkt von Branchenführern zu erfahren.