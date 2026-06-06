Wildberries eröffnet Abholpunkte in seinen Hotels

Wildberries plant, Abholpunkte für Bestellungen (PVZ) in seinen WB Travel-Hotels einzurichten, die derzeit in Russland gebaut werden. Dies gab Robert Mirzoyan, CEO der RVB-Gruppe, auf dem SPIEF-2026 bekannt. Berichtet von Ixbt.com Nachricht Quelle.

Das Hauptziel dieses Projekts ist es, das gewohnte Einkaufserlebnis für Kunden auch während ihres Urlaubs aufrechtzuerhalten. Touristen können nun notwendige Produkte direkt im Hotel bestellen und dort abholen.

Derzeit beabsichtigt Wildberries, dieses Modell im Rahmen des WB Travel-Konzepts in Russland zu testen. Laut Unternehmensvertretern schafft dieser Service zusätzlichen Komfort für Urlauber und erweitert das Ökosystem der Plattform weiter.

Erinnern wir daran, dass es zuvor Berichte gab, wonach Wildberries beabsichtige, eine Beteiligung an "AliExpress Russia" zu erwerben. Das Unternehmen festigt weiterhin seine Position in Logistik und Einzelhandel.