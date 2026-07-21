Einride übernimmt Startup Flipturn für 38 Millionen Dollar

Das schwedische Frachttechnologieunternehmen Einride hat die Übernahme des Startups Flipturn vereinbart, um die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge weiterzuentwickeln. Der Deal hat einen Wert von 38 Millionen Dollar und wird vollständig durch einen Aktientausch abgewickelt. Dies ist die erste große Akquisition von Einride seit dem Börsengang, wie Techcrunch.com berichtet.

Flipturn wurde 2022 gegründet und ist auf die Entwicklung von Software für Ladestationen für Elektrofahrzeuge spezialisiert. Die Technologie des Startups kommuniziert über das Open Charge Point Protocol (OCPP) mit jeder Art von Ladegerät. Dies vereinfacht das Infrastrukturmanagement für große LKW-Flotten erheblich.

Erweiterung des Elektro-LKW-Ökosystems

Einride-CEO Roozbeh Charli bezeichnete die Übernahme als wichtigen Schritt für die strategische Expansion des Unternehmens auf dem US-Markt. Einride bietet nun nicht nur Elektro-LKWs an, sondern auch die notwendige Software-Suite für deren effizientes Management. Diese vertikale Integration ermöglicht es Kunden, den Ladevorgang zu automatisieren und Kosten zu senken.

Das Flipturn-System analysiert Daten zum Batteriezustand, zur Fahrhistorie und zu Routen. Es kann zudem in Solaranlagen und Energiespeichersysteme integriert werden. Laut ixbt.com wird das 17-köpfige Team des Startups nach der Übernahme in voller Besetzung weiterarbeiten.

Großkunden und globale Pläne

Obwohl Einride vor allem für seine futuristischen autonomen LKWs bekannt ist, stammt der Großteil des Umsatzes aus einer Flotte von über 200 schweren Elektrofahrzeugen. Das Unternehmen arbeitet derzeit mit Giganten wie Heineken, PepsiCo und Carlsberg Sweden zusammen. Die Dienste sind in Nordamerika, Europa und den Vereinigten Arabischen Emiraten aktiv.

Kürzlich wurde auch Amazon Kunde bei Einride. Im Rahmen dieser Partnerschaft kauft Amazon die LKWs nicht, sondern nutzt die von Einride verwalteten und mit der Saga AI-Plattform ausgestatteten Fahrzeuge innerhalb seines Amazon Relay Logistiknetzwerks. Solche Lösungen könnten als Vorbild für Regionen dienen, in denen Logistik eine entscheidende Rolle spielt, um den Übergang zu umweltfreundlichem Transport zu vollziehen.

Diese strategische Akquisition wird Einride dabei helfen, seine Marktposition zu festigen und ein zuverlässiger Technologiepartner für Unternehmen zu werden, die beim Umstieg auf Elektrotransport zögern. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende des Monats erwartet.