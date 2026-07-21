Neymar setzt seine Profikarriere fort: Brasilianischer Star kehrt zum Training bei Santos zurück

Der legendäre brasilianische Stürmer Neymar ist nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der Weltmeisterschaft 2026 und seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft auf den Platz zurückgekehrt. Der erfahrene Spieler hat das Training bei seinem Herzensverein Santos wieder aufgenommen, wie Goal.com berichtet. berichtet .

In Videos, die Neymar auf seinem Instagram-Account veröffentlichte, ist zu sehen, dass er körperlich wieder fit ist und bester Laune wirkt. Während des Trainings arbeitete der Angreifer nicht nur mit der Gruppe, sondern begeisterte die Fans auch mit seinen typischen Dribblings und präzisen Abschlüssen. Diese Rückkehr soll für Santos in der entscheidenden Phase der Saison einen wichtigen Impuls geben.

Ein schmerzhaftes WM-Aus

Zur Erinnerung: Im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 schied Brasilien überraschend nach einer 1:2-Niederlage gegen Norwegen aus. In diesem Spiel erzielte Neymar per Elfmeter sein 80. Länderspieltor und festigte damit seinen Status als Rekordtorschütze seines Landes.

Das frühe Aus und Verletzungsprobleme zwangen den 34-jährigen Star jedoch zu einer harten Entscheidung. Nach dem Spiel konnte er seine Tränen nicht zurückhalten und gab seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt. „Es ist alles vorbei“, sagte der Spieler damals. Nun konzentriert sich Neymar voll auf seine Karriere im Verein und will Santos aus der schwierigen Lage führen.

Die Rolle des Retters für Santos

Derzeit befindet sich Santos in der brasilianischen Série A in einer schwierigen Situation. Das Team belegt nach 19 Spielen mit nur 21 Punkten den 15. Tabellenplatz. In den kommenden Spielen steht ein wichtiges Duell in der Copa Sudamericana gegen den venezolanischen Klub Universidad Central de Venezuela an.

Die Vereinsführung und das Trainerteam sind überzeugt, dass Neymars Rückkehr die Offensivkraft des Teams massiv steigern wird. Hier sind die nächsten Pläne von Santos:

Reise nach Venezuela und Spiel gegen Universidad Central de Venezuela;

Ligaspiel in der brasilianischen Meisterschaft gegen Chapecoense;

Vorbereitung auf das nachgeholte Derby gegen São Paulo.

Neymars professionelle Einstellung und sein Engagement im Training zeigen, dass er noch lange nicht an ein Ende seiner Profikarriere denkt. Für die brasilianischen Fans bleibt er nicht nur eine Legende, sondern ein Anführer, der das Team in schwierigen Zeiten mitreißen kann. Sein Hauptziel ist es nun, Santos aus dem Tabellenkeller zu führen und international Erfolge zu feiern.