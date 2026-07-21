Apple startet in Zusammenarbeit mit dem Zahlungsdienstleister Klarna ein neues Programm, um den Kauf seiner Geräte komfortabler zu gestalten. Wie Bloomberg berichtet, ermöglicht dieses Projekt namens "Apple Upgrade" Nutzern den Erwerb von Hardware wie iPhone, iPad, Mac und Apple Watch im Rahmen eines langfristigen Leasings. Dieser Schritt zielt nicht nur darauf ab, das Verkaufsvolumen zu steigern, sondern Apple-Produkte auch für ein breiteres Publikum erschwinglicher zu machen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Gemäß den Bedingungen des neuen Programms beträgt die Leasinglaufzeit für iPhone-Smartphones und Apple Watch-Smartwatches bis zu 24 Monate. Bei Mac-Computern und iPad-Tablets kann dieser Zeitraum auf bis zu 36 Monate verlängert werden. Nach Ablauf der Laufzeit können die Nutzer das Gerät behalten oder zurückgeben und gegen ein neueres Modell eintauschen. Genau aus diesem Grund trägt das Programm den Namen "Upgrade".

Preiserhöhungen und neue Strategie

Diese Initiative kommt für Apple zum richtigen Zeitpunkt. Derzeit ist die Tech-Welt mit einem Mangel an Speicherchips konfrontiert, der als "RAMageddon" bezeichnet wird. Aufgrund der rasanten Entwicklung der AI-Industrie ist die Nachfrage nach Chips sprunghaft angestiegen, was wiederum zu höheren Hardwarekosten geführt hat. Apple hatte kürzlich angekündigt, die Preise für seine Produkte erhöhen zu müssen; das neue Leasing-Programm dient dazu, diese hohen Preise für Kunden psychologisch abzufedern.

Es ist erwähnenswert, dass Apple bereits zuvor einen ähnlichen Dienst namens iPhone Upgrade angeboten hat. Das Unternehmen plant jedoch, die Aufnahme neuer Kunden dafür einzustellen und auf ein breiteres, universelles Apple Upgrade-System umzusteigen, das alle Arten von Gadgets umfasst. Dies ermöglicht es den Nutzern, ihr gesamtes Apple-Ökosystem einfacher zu aktualisieren, anstatt nur auf Smartphones beschränkt zu sein.

Marktveränderungen und Wettbewerb

Diese Veränderungen im Unternehmen werden unter der Leitung des neuen CEO John Ternus umgesetzt. Apple ist derzeit nicht nur mit Problemen in der Lieferkette beschäftigt, sondern auch mit juristischen Auseinandersetzungen. Insbesondere hat das Unternehmen das Startup OpenAI verklagt und beschuldigt es, Geschäftsgeheimnisse gestohlen zu haben. In einer solch komplexen Zeit ist die Aufrechterhaltung stabiler Umsätze und der Kundentreue von strategischer Bedeutung für das Unternehmen.

Die Partnerschaft mit Klarna hilft Apple, finanzielle Risiken zu minimieren. Es heißt, dass für einige Transaktionen im Rahmen des Programms zusätzliche Gebühren anfallen könnten, was jedoch für die Nutzer bequemer sein dürfte, als eine große Summe auf einmal zu zahlen. Angesichts der hohen Nachfrage nach Apple-Produkten auf dem Markt in Usbekistan könnten solche internationalen Finanzmodelle in Zukunft auch für lokale Einzelhändler als Vorbild dienen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Apple Upgrade-Programm nicht nur ein Verkaufsinstrument ist, sondern eine Methode von Apple, sich an veränderte wirtschaftliche Bedingungen anzupassen. Das System, das voraussichtlich am kommenden Dienstag startet, wird zweifellos neue Standards auf dem Technologiemarkt setzen.