Apple stellt iOS 27 und iPadOS 27 vor: Liquid Glass und Siri AI

Auf der WWDC-Konferenz präsentierte Apple seine neuen Betriebssysteme iOS 27 und iPadOS 27. Erste Beta-Versionen für Entwickler sind bereits veröffentlicht worden, öffentliche Beta-Tests beginnen nächsten Monat, und die finale Version ist für den Herbst geplant. Die wichtigsten Neuerungen für beide Plattformen sind das Apple Intelligence-Ökosystem und der Siri AI-Assistent der nächsten Generation. Der Sprachassistent verfügt nun über eine eigene App und ist tiefer in das System integriert. Laut Ixbt.com berichtet .

Apple hat auch im Designbereich große Veränderungen vorgenommen. Das Unternehmen hat das Liquid Glass-Konzept erweitert und ermöglicht es Nutzern, die Transparenz der Benutzeroberfläche manuell anzupassen. Visuelle Effekte wurden verbessert, der Kontrast der Elemente erhöht und die App-Symbole sind detaillierter und schärfer geworden. iOS 27 legt besonderen Wert auf Leistung: Apps öffnen sich 30 % schneller, und die Dateiübertragungszeit über AirDrop wurde um bis zu 80 % reduziert.

Die Mail-App wurde mit einem intelligenten Suchsystem erweitert, während VoiceOver gelernt hat, Bilder für sehbehinderte Nutzer detailliert zu beschreiben und automatische Untertitel für Videos zu erstellen. Eine wichtige Neuerung ist die Erweiterung der gemeinsamen iCloud-Alben. Android- und Windows-Nutzer können nun an Familienalben teilnehmen und Mediendateien in voller Qualität hochladen.

iPadOS 27 konzentriert sich hauptsächlich auf die Arbeit mit Inhalten. Nutzer können schnell Diashows aus Fotos und Videos erstellen und diese im Videoformat exportieren. Zudem wurde die Geschwindigkeit bei der Arbeit mit externen Speichergeräten (USB-Sticks und Festplatten) um ein Vielfaches erhöht. Der Flyover-Modus in Apple Maps wurde detaillierter, und die GymKit-Funktion ermöglicht nun die Verbindung mit Sportgeräten nicht nur über die Apple Watch, sondern auch über das iPhone und die neuen AirPods Pro 3.