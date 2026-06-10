Google AI senkt Abonnementpreise und versetzt Wettbewerbern einen Schlag

Google hat den Preis seines erschwinglichen Abonnementplans für künstliche Intelligenz weiter gesenkt und den Preiskrieg aus den Schwellenländern zu den amerikanischen Verbrauchern gebracht. Laut der am Montag bekannt gegebenen Nachricht wurde der monatliche Preis für den Google AI Plus-Dienst von 7,99 $ auf 4,99 $ gesenkt. Gleichzeitig wurde der bereitgestellte Cloud-Speicher verdoppelt und von 200 GB auf 400 GB erhöht. Techcrunch.com berichtet .

Laut Vikas Kansal, Product Lead für Gemini AI-Abonnements, werden diese Updates in den kommenden Tagen für alle Nutzer gelten. Google AI Plus wurde im Januar als der günstigste kostenpflichtige KI-Dienst auf dem US-Markt eingeführt. Er richtet sich hauptsächlich an Studenten und Einzelnutzer und umfasst Tools wie die Videocreation über Omni Flash, das kreative Studio Google Flow und NotebookLM.

Experten sind der Ansicht, dass Google die Margen im Markt senkt, indem es seine vertikale Integration und seine umfangreichen Vertriebsmöglichkeiten nutzt. Dies könnte eine ernsthafte Herausforderung für Unternehmen darstellen, die sich ausschließlich auf künstliche Intelligenz spezialisiert haben, wie OpenAI und Anthropic. Chi-Hua Chien, Mitgründer von Goodwater Capital, weist darauf hin, dass Technologieinfrastrukturunternehmen im Laufe der Zeit an Wert verlieren und zu Commodities werden.

Dieser Preiskrieg begann ursprünglich in schnell wachsenden Märkten wie Indien. Im August letzten Jahres startete OpenAI den ChatGPT Go-Dienst in Indien für etwa 4,60 $, und Google reagierte im Dezember mit der Einführung seines ermäßigten Plans. Jetzt wird diese Strategie global, einschließlich auf dem US-Markt, angewendet.