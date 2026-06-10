Anthropic stellt Claude Fable 5 vor, das Schwachstellen in Linux und macOS findet

·0·Technologie
Anthropic stellt Claude Fable 5 vor, das Schwachstellen in Linux und macOS findet

Anthropic hat seine neue Generation von KI-Modellen angekündigt: Claude Fable 5 und Claude Mythos 5. Entwickler betonen, dass die Hauptfunktion dieser Modelle die Fähigkeit ist, komplexe, mehrstufige Aufgaben über mehrere Stunden hinweg ohne ständige Benutzereingriffe autonom auszuführen. Während Claude Fable 5 derzeit der Öffentlichkeit zugänglich ist, wird die leistungsstärkere Mythos 5-Version im Rahmen des geschlossenen Project Glasswing-Programms eingesetzt, das sich auf Cybersicherheit und biologische Forschung konzentriert. Dies berichtet Ixbt.com .

Das Modell Claude Fable 5 basiert auf der Claude Mythos-Technologie, die sich bei der Identifizierung und Behebung von Sicherheitslücken in Linux, macOS, Firefox und anderen großen Softwareprojekten bewährt hat. Laut Vertretern von Anthropic können die neuen Modelle Projekte autonom abschließen, für die zuvor ein Expertenteam erforderlich war. In Zusammenarbeit mit Stripe half das Modell beispielsweise bei der Migration einer Ruby-Codebasis mit 50 Millionen Zeilen, was manuell Monate gedauert hätte.

Auch Ethan Mollick, Professor an der Wharton Business School, lobte die Fähigkeiten des Modells. Er gab an, Claude Fable 5 ein 19-seitiges technisches Briefing zur Erstellung eines Analysetools gegeben zu haben, woraufhin das Modell in neuneinhalb Stunden ohne Eingriffe eine vollständige Softwarelösung entwickelte. Zudem wurden die multimodalen Fähigkeiten des Modells demonstriert, indem es das Spiel Pokémon FireRed allein anhand von Bildschirminhalten autonom spielte.

Mit der Veröffentlichung der neuen Modelle hat Anthropic auch sein Sicherheitssystem verstärkt. Wenn das System Anfragen erkennt, die sich auf Cyberangriffe, die Erstellung von Exploits oder die Synthese chemischer Substanzen beziehen, leitet es den Benutzer automatisch auf ein schwächeres Modell der vorherigen Generation (Opus 4.8) um. Das Unternehmen betont, dass solche Maßnahmen für den sicheren Einsatz leistungsstarker KI-Systeme erforderlich sind, die lange Zeit ohne menschliches Eingreifen arbeiten können.

AnthropicClaude Fable 5Künstliche IntelligenzCybersicherheitLinux
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Russlands neuer hochauflösender Satellit startet am 2. SeptemberRusslands neuer hochauflösender Satellit startet am 2. SeptemberHeute, 04:21Untersuchung zu 5G-Werbung in Russland eingeleitetUntersuchung zu 5G-Werbung in Russland eingeleitetHeute, 03:59Führungswechsel bei Lucid Motors: Emad Dlala verlässt das UnternehmenFührungswechsel bei Lucid Motors: Emad Dlala verlässt das UnternehmenHeute, 03:52Russischer Max-Messenger aus der Huawei AppGallery verschwundenRussischer Max-Messenger aus der Huawei AppGallery verschwundenHeute, 03:28Samsung Galaxy Watch Ultra 2: Deutlich höhere AkkukapazitätSamsung Galaxy Watch Ultra 2: Deutlich höhere AkkukapazitätHeute, 01:52Justin Ernest Investierte 500 Mio. USD in Startups Ohne Traditionellen Venture-FondsJustin Ernest Investierte 500 Mio. USD in Startups Ohne Traditionellen Venture-FondsHeute, 00:22
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse