Anthropic stellt Claude Fable 5 vor, das Schwachstellen in Linux und macOS findet

Anthropic hat seine neue Generation von KI-Modellen angekündigt: Claude Fable 5 und Claude Mythos 5. Entwickler betonen, dass die Hauptfunktion dieser Modelle die Fähigkeit ist, komplexe, mehrstufige Aufgaben über mehrere Stunden hinweg ohne ständige Benutzereingriffe autonom auszuführen. Während Claude Fable 5 derzeit der Öffentlichkeit zugänglich ist, wird die leistungsstärkere Mythos 5-Version im Rahmen des geschlossenen Project Glasswing-Programms eingesetzt, das sich auf Cybersicherheit und biologische Forschung konzentriert. Dies berichtet Ixbt.com .

Das Modell Claude Fable 5 basiert auf der Claude Mythos-Technologie, die sich bei der Identifizierung und Behebung von Sicherheitslücken in Linux, macOS, Firefox und anderen großen Softwareprojekten bewährt hat. Laut Vertretern von Anthropic können die neuen Modelle Projekte autonom abschließen, für die zuvor ein Expertenteam erforderlich war. In Zusammenarbeit mit Stripe half das Modell beispielsweise bei der Migration einer Ruby-Codebasis mit 50 Millionen Zeilen, was manuell Monate gedauert hätte.

Auch Ethan Mollick, Professor an der Wharton Business School, lobte die Fähigkeiten des Modells. Er gab an, Claude Fable 5 ein 19-seitiges technisches Briefing zur Erstellung eines Analysetools gegeben zu haben, woraufhin das Modell in neuneinhalb Stunden ohne Eingriffe eine vollständige Softwarelösung entwickelte. Zudem wurden die multimodalen Fähigkeiten des Modells demonstriert, indem es das Spiel Pokémon FireRed allein anhand von Bildschirminhalten autonom spielte.

Mit der Veröffentlichung der neuen Modelle hat Anthropic auch sein Sicherheitssystem verstärkt. Wenn das System Anfragen erkennt, die sich auf Cyberangriffe, die Erstellung von Exploits oder die Synthese chemischer Substanzen beziehen, leitet es den Benutzer automatisch auf ein schwächeres Modell der vorherigen Generation (Opus 4.8) um. Das Unternehmen betont, dass solche Maßnahmen für den sicheren Einsatz leistungsstarker KI-Systeme erforderlich sind, die lange Zeit ohne menschliches Eingreifen arbeiten können.