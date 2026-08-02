YouTuber Hank Green gesteht Abhängigkeit von künstlicher Intelligenz ein

Der beliebte Autor, Komiker und Ersteller eines YouTube-Kanals mit 3,2 Millionen Abonnenten, Hank Green, hat sich bei seinem Publikum für seine wachsende Abhängigkeit von KI-Chatbots entschuldigt. Laut ixbt.com begann diese Kontroverse, als der Autor in einem auf dem Bildungskanal Complexly veröffentlichten Video eine charakteristische Ausdrucksweise verwendete, was Zuschauer zu der Annahme verleitete, das Skript sei von einem Chatbot geschrieben worden. Dies berichtet Techcrunch.com. berichtet .

Auslöser für die Probleme war der enorme Druck während der Videoproduktion. In einem gelöschten Beitrag im sozialen Netzwerk X räumte Hank Green ein, dass er bei der Erstellung dieses Videos in Eile ChatGPT zur Informationssuche genutzt hatte. Seinen Angaben zufolge handelte es sich bei den umstrittenen Formulierungen im Video eigentlich um die Antworten eines Gastes der Sendung, doch dies stieß dennoch auf öffentliche Kritik.

Kritik und Geständnis

Daraufhin veröffentlichte der Blogger eine ausführliche Entschuldigung auf Reddit, in der er sein Beauern darüber ausdrückte, viele Menschen enttäuscht zu haben, und ankündigte, dass diese Situation das künftige Volumen der Content-Produktion beeinflussen werde. Green betonte, dass er ChatGPT lediglich zur Suche nach wissenschaftlichen Artikeln und Quellen zu den behandelten Themen genutzt habe, während der Text und die Hauptgedanken vollständig von ihm stammten.

Dennoch hielt er die Kritik für gerechtfertigt, da er seine kreative Arbeit „verwässert“ habe. Der Blogger verschwieg nicht, dass er kein erbitterter Gegner von KI ist, äußerte sich jedoch besorgt über die Auswirkungen der Technologie auf den Klimawandel und die rasche Konzentration wirtschaftlicher Macht bei Großkonzernen.

Zukunftspläne und Fazit

Green erklärte, dass ihm am meisten davor graue, die Verbindung zu Menschen zu verlieren. Er merkte an, dass er sein impulsives Verhalten im Umgang mit KI-Systemen nicht habe kontrollieren können und künftig für absolute Transparenz im kreativen Prozess sorgen wolle.

Derzeit plant der Autor, die Frequenz der Videoveröffentlichungen auf seinen YouTube-Kanälen vorübergehend zu reduzieren oder zu pausieren. Er beabsichtigt, mehr tiefgründige, bedeutungsvolle Videos zu drehen, die eine persönlichere Note erfordern und komplett ohne Skript entstehen.

„Das Wichtigste ist, dass ich einsehe: Das Dopamin, das ich aus der Interaktion mit Large Language Models ziehe, ist weder für mich noch für die Welt gesund“, schloss Hank Green.