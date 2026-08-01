Neue Ära auf dem Smartphone-Markt: Mieten statt Kaufen wird zum Trend

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Neue Ära auf dem Smartphone-Markt: Mieten statt Kaufen wird zum Trend

Auf dem Smartphone-Markt verlagert sich der Hauptwettbewerb allmählich von den technischen Spezifikationen des Geräts hin zu dessen Bereitstellungsart. Laut ixbt.com bieten Giganten wie Apple und Samsung vor dem Hintergrund steigender Flaggschiff-Preise den Nutzern Leasing-, Abonnement- und garantierte Rückkaufprogramme anstelle direkter Käufe an. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Heutzutage behalten Verbraucher ihre Smartphones länger als zuvor. Die steigenden Kosten für Speicher und andere Komponenten sowie geringfügige Änderungen bei neuen Modellen sorgen dafür, dass ältere Geräte länger relevant bleiben. Infolgedessen haben Hersteller Schwierigkeiten beim Verkauf neuer Geräte.

Globale Trends und der neue Austauschzyklus

Den Prognosen des Analyseunternehmens Counterpoint Research zufolge wird sich der globale Smartphone-Austauschzyklus bis 2026 voraussichtlich auf durchschnittlich 4 Jahre verlängern. Im Jahr 2025 lag dieser Wert bei 3,5 Jahren. IDC-Daten zeigen zudem, dass Besitzer von Premium-Smartphones in den USA ihre Geräte durchschnittlich 42 Monate lang nutzen.

Diese Situation hat zur Einführung neuer Finanzmechanismen zur Unterstützung des Sekundärmarktes geführt. Insbesondere hat Apple in den USA in Partnerschaft mit Klarna das Apple Upgrade-Programm gestartet, das es ermöglicht, iPhone, Mac, iPad oder Apple Watch gegen eine monatliche Gebühr zu mieten. Auch Samsung bietet in Indien über das Galaxy Forever-Programm Finanzierungs- und garantierte Rückkaufssysteme an.

Ist Leasing immer vorteilhaft?

Experten zufolge spielen solche Programme eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Sekundärmarktaktivität. Creative Strategies-Analyst Max Weinbach betont, dass Leasing und garantierte Rückkäufe sicherstellen, dass Geräte in den aufbereiteten Marktanteil gelangen.

Allerdings profitieren nicht alle Verbraucher gleichermaßen von diesem Modell:

  • Für Nutzer, die ihr Telefon alle 3, 4 oder 5 Jahre aktualisieren, ist der direkte Barkauf des Geräts deutlich wirtschaftlicher.
  • Für diejenigen, die es gewohnt sind, jedes Jahr oder alle zwei Jahre die neuesten Modelle zu nutzen, können sich die Mietkosten letztendlich auszahlen.
Laut dem Finanzanalysten Matt Schulz von LendingTree können derartige mietbasierte Upgrade-Programm günstige finanzielle Bedingungen bieten, insbesondere für Käufer, die Versionen mit teurem Speicher häufig austauschen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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