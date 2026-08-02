Citizen präsentiert neue Uhren, die keine Batterien oder Aufladung benötigen

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Citizen präsentiert neue Uhren, die keine Batterien oder Aufladung benötigen

Der berühmte japanische Uhrenhersteller Citizen hat seine beliebte Peyton-Serie um zwei neue Modelle erweitert. Laut ixbt.com befreien diese neuen Geräte namens EM1230-54X und EM1234-53L die Nutzer vollständig von der Mühe, regelmäßig Batterien zu wechseln oder Ladegeräte zu verwenden. Dieser Ansatz bietet einen einzigartigen Komfort in der Welt moderner Technologien für Nutzer, die es gewohnt sind, Gadgets täglich aufzuladen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Während Smartwatches und Fitness-Tracker, die den Markt derzeit beherrschen, alle paar Tage aufgeladen werden müssen, erfordern normale Quarzuhren einen periodischen Batteriewechsel. Bei den von Citizen vorgestellten neuen Modellen sind all diese Probleme gelöst. Der Hauptvorteil der Geräte ist die patentierte Eco-Drive-Technologie, die sich von jeder Lichtquelle auflädt.

Eco-Drive-Technologie und ihre Möglichkeiten

Das Geheimnis dieser Technologie besteht darin, dass unter dem Zifferblatt der Uhr eine spezielle Solarzelle versteckt ist. Sie wandelt nicht nur Sonnenlicht, sondern auch künstliches Licht im Raum erfolgreich in elektrische Energie um. Die erzeugte Energie wird im internen Akku des Geräts gespeichert und sorgt für den ununterbrochenen Betrieb der Uhr.

In puncto Aussehen und Design verkörpern beide Modelle klassische Eleganz. Die Geräte werden in einem kompakten 30-mm-Gehäuse hergestellt und sind mit einem traditionellen analogen Drei-Zeiger-Zifferblatt sowie robustem Mineralglas ausgestattet. Materialien, die gegen äußere Einflüsse beständig sind, garantieren eine lange Lebensdauer der Uhr im täglichen Gebrauch.

Unterschiede zwischen den Modellen und Preisen

Die neuen Vertreter der Peyton-Serie unterscheiden sich voneinander durch ihre Farbpalette und ihre dekorativen Elemente. Insbesondere das Modell EM1230-54X verfügt über ein Gehäuse und Armband aus silberfarbenem Edelstahl sowie ein attraktives dunkelviolettes Zifferblatt. Die etwas teurere Version EM1234-53L ist hingegen mit einem zweifarbigen Stahlgehäuse und einem dunkelblauen Zifferblatt ausgestattet.

Hinsichtlich der übrigen technischen Daten sind diese beiden Versionen exakte Kopien voneinander. Sie sind alle mit einer Faltschließe mit Drückern versehen und verfügen über eine Wasserdichtigkeit von 5 ATM. Dies ermöglicht es dem Nutzer, die Uhr beim Schwimmen im Pool anzulassen, sie ist jedoch nicht für Hochdrucktauchen oder andere extreme Wassersportarten gedacht. Derzeit sind diese Uhren auf dem britischen Markt zu Preisen von 250 bzw. 270 britischen Pfund im Handel erhältlich.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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