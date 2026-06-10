Xiaomi stellt Spender vor, der in 10 Minuten Eis und in 3 Sekunden kochendes Wasser liefert

Xiaomi hat ein neues Smart-Home-Gadget vorgestellt: den Mijia Instant Hot Water Dispenser (Ice Maker), der die Funktionen eines Kühlers, Wasserkochers, Thermopots und Eisbereiters vereint. Das Gerät ist für Küchen, Büros oder Wohnzimmer konzipiert und kann sowohl mit einem internen Tank als auch mit einem direkten Wasserfiltersystem betrieben werden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Hauptmerkmal des neuen Geräts ist die sofortige Wassererhitzung. Dank eines 2050 W starken Heizelements liefert es nur 3 Sekunden nach dem Einschalten kochendes Wasser. Benutzer können Temperaturen zwischen 40 und 90 °C wählen, wobei präzisere Einstellungen über die Mi Home App möglich sind.

Das Gerät verfügt zudem über eine Schnell-Eisbereitungsfunktion: 5 Eiswürfel entstehen innerhalb von 10–15 Minuten, und das Vorratsfach fasst bis zu 55 Eiswürfel und hält diese gekühlt. Der Hersteller hat auch auf Hygiene geachtet und Funktionen zur UV-Sterilisation von Wasser und Eis sowie eine automatische Reinigung integriert.

Der Spender ist mit einer Kindersicherung, einem Farbdisplay und einem Geräuschpegel von unter 35 dB ausgestattet. In China ist das Gerät ab dem 15. Juni für etwa 3299 Yuan (mit Rabatt ca. 440 Dollar) erhältlich.