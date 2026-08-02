Schwere Explosion in Moskauer Restaurant: Tote und Verletzte

Am Abend des 2. August ereignete sich eine schwere Explosion in einem Restaurant am Kudrin-Platz im Zentrum von Moskau. Nach Angaben der Moskauer Hauptverwaltung des Innenministeriums fand die Explosion um 20:10 Uhr Ortszeit statt.

„Den vorläufigen Daten zufolge wurden bei der Explosion 3 Menschen getötet und 15 weitere unterschiedlich schwer verletzt“, teilte die Moskauer Polizei mit.

Das Untersuchungskomitee gab bekannt, dass die Zahl der Toten und Verletzten noch ermittelt wird. Nach der Explosion gab die Moskauer Verkehrsverwaltung bekannt, dass der Verkehr auf den Straßen am Kudrin-Platz eingestellt wurde.

Was ist bekannt?

Die Ursache der Explosion wurde offiziell noch nicht bekannt gegeben.

Die Zahl der Toten und Verletzten wird von den offiziellen Behörden ermittelt.

Der Verkehr im Zentrum von Moskau wurde vollständig eingestellt.

„Derzeit laufen die Ermittlungen zu den Ursachen und Folgen der Explosion“, heißt es in einer offiziellen Erklärung.

Dieser Vorfall am Kudrin-Platz hat bei den Bewohnern und Gästen Moskaus Besorgnis ausgelöst. Alle offiziellen Informationen zu dem Vorfall werden laufend aktualisiert.

Was denken Sie über diesen Vorfall? Hinterlassen Sie einen Kommentar und teilen Sie diese Nachricht mit Ihren Angehörigen auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken.