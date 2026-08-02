MLS-Spiele: Lionel Messis Rückkehr und andere Ergebnisse

Die Samstagnacht-Spiele in der Major League Soccer (MLS) boten den Fans jede Menge Spannung. Insbesondere richtete sich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit größtenteils auf Lionel Messis Rückkehr auf den Rasen, doch auch andere Spitzenspiele in der Western Conference hatten gravierende Auswirkungen auf die Tabelle. Laut Goal.com gehörten der Einwechsel-Auftritt des Starspielers und die Leistungen der Spitzenteams zu den wichtigsten Momenten des Spieltags, berichtet Goal.com berichtet Goal.com.

Inter Miami versuchte bis zuletzt, Informationen über Lionel Messis körperlichen Zustand und seine Rückkehr in den Kader geheim zu halten. Der argentinische Stürmer, der Mitte der Woche ins Mannschaftstraining eingestiegen war, begann die Partie am Samstag auf der Ersatzbank. Er wurde in der 52. Minute eingewechselt, als sein Team mit 2:1 führte. Allerdings blieben die erwarteten Glanzleistungen diesmal aus, und das Spiel endete etwas enttäuschend für die Mannschaft.

Lionel Messis unglückliche Rückkehr

Nach seiner Einwechslung ließen die gegnerischen Verteidiger Lionel Messi fast keinen freien Raum und bewachten seine Aktionen genau. Gegen Ende des Spiels, beim Stand von 2:2, leistete sich die gegnerische Abwehr einen Fehler und bot ihm eine gute Schusschance. Mit seinem ungewohnten rechten Fuß schoss der Stürmer den Ball jedoch über die Latte.

In dieser Begegnung hinterließ Inter Miami spielerisch keinen allzu überzeugenden Eindruck. Luis Suárez erzielte ein sehenswertes Tor, und auch Noah Allen trug sich in die Torschützenliste ein. Dennoch verhinderten Abwehrfehler und ein Gegentor durch einen Freistoß in den Schlussminuten den Sieg. Lionel Messi, der das Team in solchen Situationen normalerweise rettet, konnte sein Können diesmal nicht voll entfalten.

Top-Duelle in der Western Conference

Das Duell zwischen LAFC und Vancouver, die zu den komplettesten und stärksten Teams der Western Conference zählen, war eines der absoluten Topspiele des Spieltags. Die in der Tabelle benachbarten Teams zeigten eine Partie auf Augenhöhe. Vancouver knüpft nahtlos an seine stabile Form nach dem MLS-Cup-Finale der Vorsaison an. Bei LAFC hat indes Son Heung-mins starke Form den Angriff noch gefährlicher gemacht.

Zudem gab es am Samstag in der MLS weitere interessante Ereignisse. Jedes Spiel bot die Gelegenheit, die Chancen der Teams im Vorfeld der Meisterschafts-Play-offs neu zu bewerten. In der entscheidenden Phase der Saison ist jeder Punkt Gold wert.