Boeing schließt Tests der Boeing 737 MAX 7 und MAX 10 ab

Boeing, eines der führenden Unternehmen der Luftfahrtindustrie, hat offiziell den erfolgreichen Abschluss des Zertifizierungsflugtestprogramms für seine neuesten Flugzeuge, die Boeing 737 MAX 7 und Boeing 737 MAX 10, bekannt gegeben. Dieser wichtige Meilenstein bedeutet, dass die größte technische Hürde auf dem Weg zur offiziellen Zertifizierung durch die US-amerikanische Bundesluftfahrtbehörde (FAA) erfolgreich genommen wurde, auch wenn der finale Zertifizierungsprozess noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Umfang und Hauptphasen des Testprozesses

Dem Bericht von Ixbt.com zufolge wurde das größte und umfassendste Testprogramm für das Modell Boeing 737 MAX 10 durchgeführt. Mit Hilfe von drei Versuchsflugzeugen absolvierte dieses Flugzeug erfolgreich 976 Zertifizierungsflüge mit einer Gesamtdauer von über 2060 Stunden. Darüber hinaus wurde das Passagierflugzeug rund 1040 Stunden lang Bodentests unterzogen.

Während der Tests überprüften Spezialisten sorgfältig die Funktion des Enteisungssystems der Triebwerke, das verbesserte System zur Erfassung des Anstellwinkels sowie die Bremseffizienz auf nasser Start- und Landebahn. Gleichzeitig wurden die Fahrwerkseigenschaften untersucht und Tests zum Startabbruch bei Höchstgeschwindigkeit durchgeführt. Als letzte Phase des Programms wurden die Kabinensysteme, einschließlich Notsignale und Hörbarkeit der Fluggastansagen, getestet.

Dokumentenbearbeitung und Zukunftspläne

Vertreter von Boeing erklärten, dass das Unternehmen nun die Testergebnisse analysieren, die Sicherheitsbewertungsverfahren abschließen und das finale Dokumentenpaket bei der FAA einreichen muss. Interessanterweise führte die Boeing 737 MAX 10 ihren letzten Zertifizierungsflug unter der Steuerung des Testpiloten Dan Mengel durch — demselben Piloten, der dieses Flugzeug vor vier Jahren zum ersten Mal in den Himmel gebracht hatte.

Unternehmensangaben zufolge liegt das Modell Boeing 737 MAX 7 bei der Dokumentenvorbereitung leicht vorn und hat bereits etwa 95 Prozent der für die Zertifizierung erforderlichen Unterlagen fertiggestellt. Unter Beibehaltung des bisherigen Zeitplans plant der Hersteller, die FAA-Zertifizierungen bis Ende 2026 zu erhalten und die ersten Auslieferungen im Jahr 2027 zu beginnen.

Die 737 MAX-Versionen der neuen Generation werden von den Großkunden von Boeing seit langem erwartet. Insbesondere plant Southwest Airlines die Anschaffung von MAX 7-Flugzeugen, während United Airlines und Delta Air Lines zu den Hauptbetreibern gehören, die auf die gestreckte MAX 10-Version warten. Darüber hinaus werden alle während der Tests bestätigten Änderungen, einschließlich der aktualisierten Enteisungssysteme für die Triebwerke, nicht nur bei neuen Flugzeugen, sondern auch bei allen bereits im Betrieb befindlichen Maschinen der 737 MAX-Familie eingeführt.