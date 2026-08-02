Hisense präsentiert Dual-Screen E-Ink-Smartphone nach vierjähriger Pause

Hisense hat Vorbestellungen für eine neue Smartphone-Serie der A10-Reihe mit elektronischer Papier-Display-Technologie entgegengenommen. Laut ixbt.com wird dieses neue Gerät aufgrund seines einzigartigen Designs und des auf das Lesen spezialisierten E-Ink-Displays zu einem der ungewöhnlichsten Gadgets auf dem Markt und beendet die vierjährige Pause der Marke in diesem Bereich. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Es wird berichtet, dass die neue Reihe die Modelle A10 Pro und A10 Ultra umfasst. Ihre offizielle Präsentation und der Verkaufsstart sind für den 28. dieses Monats angesetzt. Die Geräte werden Benutzern in verschiedenen Speicherkonfigurationen angeboten: Insbesondere können Käufer Versionen mit 8 GB RAM und 128 oder 256 GB internem Speicher sowie eine erweiterte Variante mit 12 GB RAM und 512 GB Flash-Speicher wählen.

Einzigartige Display-Funktionen

Das Hauptmerkmal dieser Serie ist ein 6,13 Zoll großes E-Ink-Display, das speziell zum Lesen von Texten, Arbeiten mit Dokumenten und Erstellen von Notizen entwickelt wurde. Solche Bildschirme reduzieren die Augenbelastung und machen das Lesen von Texten selbst bei hellem Sonnenlicht sehr komfortabel.

Zusätzlich ist das Modell Hisense A10 Ultra mit einem magnetischen, abnehmbaren Farb-LCD-Bildschirm auf der Rückseite ausgestattet. Dieses Zusatzpanel ermöglicht es Benutzern, Bilder, Comics und verschiedene andere Multimedia-Inhalte anzusehen. Die kleinere A10 Pro-Version verfügt über magnetische Befestigungen und spezielle Kontakte, die den zukünftigen Anschluss eines solchen Zubehörs ermöglichen.

Technische Möglichkeiten und KI

Die Smartphones sind mit einem modernen 4 nm Octa-Core Qualcomm QCM6690 Prozessor ausgestattet und laufen mit dem neuesten Android 16 Betriebssystem. Darüber hinaus ist der Lobster Smart Voice AI-Assistent für den Benutzerkomfort in die Geräte integriert.

Zu den Merkmalen des Geräts gehören eine 48 MP Hauptkamera, ein NFC-Modul, ein Infrarot-Sender, eine Anrufaufzeichnungsfunktion, App-Klonen und magnetische kabellose Ladetechnologie. Zur Erinnerung: Das letzte E-Ink-Display-Smartphone von Hisense war das vor vier Jahren im Jahr 2022 vorgestellte Modell A9.