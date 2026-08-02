Mit blauer Farbe angemalter Igel nach einwöchigem Kampf gestorben

In Großbritannien hat Tierquälerei die Öffentlichkeit erneut schockiert. Ein Igel, der fast vollständig mit blauer und gelber Farbe bedeckt gefunden wurde, kam in kritischem Zustand in ein Rettungszentrum, starb jedoch wenige Tage später.

Es wird berichtet, dass sich der Vorfall in Yeadon nahe der englischen Stadt Leeds ereignete. Eine Anwohnerin entdeckte das seltsam aussehende Tier in ihrem Garten und wandte sich sofort an den Tierschutzdienst. Das Tier wurde Honey getauft und Experten begannen mit seiner Behandlung.

Diane Cook, die Leiterin des Rettungszentrums, erklärte, dass der Körper des Igels, abgesehen von Gesicht, Bauch und Pfoten, fast vollständig mit einer dicken Farbschicht bedeckt war. Da die Farbe nicht wasserlöslich war, musste sie jede Stachel einzeln gereinigt werden.

Die Expertenwiesen darauf hin, dass die Farbe eine so dicke Schicht bildete, dass die Stacheln des Igels miteinander verklebt waren. Dies schränkte seine Bewegungsfreiheit und seine Fähigkeit, sich zum Schutz einzurollen, stark ein.

Darüber hinaus litt das Tier unter schweren Atemproblemen. Tierärzte vermuten, dass dies durch giftige Farbdämpfe oder chemische Substanzen verursacht wurde, die beim Versuch, sich zu reinigen, in den Organismus gelangten.

Einigen Vermutungen zufolge könnten Unbekannte den Igel bemalt haben, um ihn wie den berühmten Sonic -Charakter aussehen zu lassen oder ihn an die Farben des örtlichen Fußballclubs anzupassen. Diese Information wurde jedoch nicht offiziell bestätigt.

Eine Woche später gab der Rettungsdienst bekannt, dass Honey den Kampf ums Leben nicht überstanden hatte.

„Ich bin zutiefst erschüttert über diese Nachricht. Ich werde einfach nicht verstehen, wie manche Menschen so grausam mit Lebewesen umgehen können“, sagte die Leiterin des Rettungszentrums, Diane Cook.

Im Zusammenhang mit dem Vorfall hat die Polizei zwei Männer und zwei Jugendliche unter dem Verdacht festgenommen, einem geschützten Tier absichtlich Schmerz zugefügt zu haben. Die Ermittlungen dauern an.