7000 mAh Akku und 144 Hz Display: OnePlus Turbo 6X vorgestellt

OnePlus hat in China neben dem Turbo 6X Pro Modell auch die günstigere Version, das OnePlus Turbo 6X Smartphone, präsentiert. Das Gerät wird von der Dimensity 7360 Super Plattform angetrieben und erreichte in AnTuTu-Tests fast 1 Million Punkte. Das neue Modell ist ab dem 15. Juni zu einem Startpreis von 1499 Yuan (ca. 220 Dollar) erhältlich. Dies berichtet Ixbt.com .

Das Smartphone verfügt über ein 6,72-Zoll IPS-Display mit Full HD+ (2400 × 1080 Pixel) Auflösung, einer Bildwiederholrate von 144 Hz und einer Helligkeit von bis zu 1000 Nits. Eine Besonderheit des Displays ist, dass es problemlos mit nassen Händen, fettigen Fingern und sogar mit Handschuhen bedient werden kann.

Der Hauptvorteil des Geräts ist sein riesiger 7000 mAh Akku. Es unterstützt 45W Schnellladen sowie kabelgebundenes Reverse Charging. Das Kamerasystem besteht aus einem 50 MP Hauptsensor und einem 2 MP Monochrom-Sensor, während für Selfies eine 8 MP Frontkamera verbaut ist.

Das OnePlus Turbo 6X unterstützt zusätzlich microSD-Speicherkarten bis zu 2 TB und ist mit einem NFC-Chip sowie Stereolautsprechern ausgestattet. Das Smartphone ist in drei Farben erhältlich. Die Abmessungen betragen 165,85 x 76 x 8,55 mm bei einem Gewicht von 208 Gramm.

Die Preise basieren auf der Speicherkapazität: die 8/128 GB Version kostet 220 Dollar, 8/256 GB 250 Dollar und die Top-Version mit 12/256 GB liegt bei etwa 295 Dollar.