Das sich im Umbruch befindende Team von Hansi Flick trat im Rahmen der Saisonvorbereitung in England zu einem Testspiel gegen den FC Birmingham an. Die an Dramatik und unerwarteten Wendungen reiche Partie endete für die Katalanen mit einer Niederlage.

Zamin.uz präsentiert die wichtigsten Momente dieses intensiven Spiels, das Debüt der neuen Stars und Details zum Stadionbesuch von Bellingham.

Ein umkämpftes Unentschieden in der regulären Spielzeit und eine Show der jungen Talente

Die Begegnung begann mit viel Offensivdrang von Birmingham. In der 31. Minute brachte August die Gastgeber in Führung. Doch Flicks Mannschaft dachte gar nicht daran, aufzugeben. Die echte Entdeckung des Spiels aufseiten der Katalanen war der 18-jährige Hamza Abdulkarim.

Der junge Stürmer rechtfertigte Flicks Vertrauen voll und ganz. Zunächst verwandelte er in der 42. Minute einen Foulelfmeter eiskalt zum Ausgleich. Im zweiten Durchgang, genau in der 60. Minute, erzielte Abdulkarim nach einer tollen Kombination ein weiteres Tor und brachte Barcelona in Führung. Mit diesem Doppelpack vor den Augen von Millionen Fans machte das Talent deutlich, dass er in Flicks Plänen für die Zukunft eine feste Rolle spielen will.

Dennoch schlugen die Gastgeber in der 68. Minute durch ein Tor von Solis John zurück. Die reguläre Spielzeit endete hart umkämpft mit — 2:2 .

Elfmeterschießen als Lotterie: Engländer mit dem besseren Ende

Dem Testspiel-Modus entsprechend musste ein Elfmeterschießen nach Abpfiff die Entscheidung bringen. Unglücklicherweise erwies sich diese Lotterie für den großen katalanischen Verein als Fehlschlag.

Durch einige Fehler der Barcelona-Spieler und die Klasse des englischen Torhüters behielt Birmingham im Elfmeterschießen mit — 3:2 die Oberhand und fügte Flicks Team die erste schmerzhafte Niederlage der Saison zu.

Adeyemi in der Startelf: Das von Millionen Fans erwartete Debüt

Der von den Fans von Barcelona am meisten herbeigesehnte Moment dieser Partie war das Debüt von Karim Adeyemi, der kürzlich von Borussia Dortmund verpflichtet worden war. Der deutsche Flügelspieler stand in der Startelf und zeigte großen Einsatz.

Adeyemi spielte bis zum Ende der ersten Halbzeit und versuchte, sich in Flicks neues Offensivsystem einzufügen. Seine Schnelligkeit und Technik waren unübersehbar. In der zweiten Halbzeit ersetzte der Trainer Adeyemi durch Roony Bardghji, was in Testspielen ein üblicher Vorgang ist. Auch wenn sein Debüt im Schatten der Niederlage stand, weckte es große Hoffnungen bei den Anhängern.

Jude Bellingham auf der Tribüne: Zusätzliche Brisanz für das Spiel

Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt des Spiels war die Anwesenheit von Jude Bellingham auf der Tribüne. Das Eigengewächs von Birmingham und derzeit führende Star von Real Madrid besuchte das Stadion, um seinen Ex-Klub zu unterstützen.

Bellinghams Auftritt auf der Tribüne und die Tatsache, dass er das Spiel des Real-Hauptkonkurrenten — Barcelona — direkt im Stadion verfolgte, stieß in den Medien und bei den Fans auf großes Interesse.

Es geht weiter gegen Nottingham und Udinese: Die Testphase für Flick geht weiter

Die England-Reise ist für Barcelona damit noch nicht vorbei. Die nächste schwere Prüfung für die Schützlinge von Hansi Flick steht am 8. August an. An diesem Tag bestreitet das Team gleich zwei Partien:

Ein Duell mit einem weiteren englischen Gegner — Nottingham Forest . Ein Spiel gegen den ambitionierten italienischen Klub Udinese Calcio .

Nach der ersten Niederlage in England wird erwartet, dass Flick in diesen Begegnungen taktische Änderungen vornimmt und die neue Offensivreihe um Adeyemi weiter testet.

Teilen Sie die Analyse dieses wichtigen Spiels mit Ihren Freunden und Fußballfans! Jeder sollte von Barcelonas Abenteuern in England unter Flick und Bellinghams Stadionbesuch erfahren.

Glaubst du, dass Hamza Abdulkarim in dieser Saison den Sprung in die Stammelf schafft? Was denkst du über Adeyemis Debüt? Schreibe deine Meinung in die Kommentare!