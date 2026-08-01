Neuer Internet-Trend: Verschwommene Kinder-Selfies werden populär

In letzter Zeit nimmt der Trend in sozialen Netzwerken zu, anstelle perfekter Aufnahmen zufällige, verschwommene und etwas lustige Bilder zu teilen. Vor allem natürliche und ungeplante Selfies von Kindern stoßen bei Nutzern auf großes Interesse.

Es wird gesagt, dass die Verbreitung des Trends durch Saudi-Arabieneinen ungewöhnlichen Vorfall auf der Markenseite "sahaba_abaya" in ausgelöst wurde. Das verschwommene Selfie eines Kindes wurde versehentlich auf der Seite der Marke gepostet. Unerwarteterweise wurde das Foto nicht gelöscht, erregte die Aufmerksamkeit der Nutzer und nach seiner Verbreitung begannen auch andere Seiten, auf diesen Content-Stil zurückzugreifen.

Heute erregen Natürlichkeit und unperfekte Aufnahmen in sozialen Netzwerken besonderes Interesse. Einige Marken verwenden in Werbebeiträgen einfache, zufällige und ehrliche Aufnahmen anstelle professioneller Fotografie. Dieser Ansatz wird damit erklärt, dass die Inhalte für das Publikum realistischer undnahbarer wirken.

Experten stellen ebenfalls fest, dass vor dem Hintergrund der Müdigkeit vom Streben nach einem "perfekten" Aussehen in sozialen Netzwerken das Interesse an natürlichen Fotos und ungefilterten Inhalten wächst.

Aus diesem Grund werden Fotos, die früher als minderwertig oder zufällig aufgenommen eingestuft wurden, heute im Gegenteil zu einem Symbol für Aufrichtigkeit und Natürlichkeit. Solche Inhalte mit Kindern wecken bei Internetnutzern besonderes Interesse.