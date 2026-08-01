Foto: © Anduril Industries

In der US-Verteidigungsindustrie hat sich ein historisches Ereignis ereignet: Das führende Militärtechnologieunternehmen Anduril Industries hat im neuen Werk „Arsenal-1“ im US-Bundesstaat Ohio das erste Exemplar des halbautonomen Kampfjets Fury (FQ-44) montiert. Dies gilt als entscheidender Meilenstein in einem Projekt, das sich voraussichtlich zu einem der größten und modernsten Industrieкомплекse des Landes für die Massenproduktion autonomer Kampfsysteme entwickeln wird.

Zamin.uz analysiert und präsentiert dieses beispiellos schnelle Projekt, die Fähigkeiten des neuen autonomen Kampfjets und die strategische Bedeutung des Arsenal-Werks.

In Rekordzeit: Nur 557 Tage vom Bau bis zum Prototyp

Das Tempo beim Bau des neuen Werks von Anduril Industries und der Produktion des ersten Produkts war unvorstellbar schnell. Nach Angaben des Unternehmens lief der erste Fury-Jet am 27. Juli dieses Jahres vom Band.

Das Überraschendste daran ist, dass dieses Ereignis stattfand, gerade einmal 557 Tage nachdem der Bau des Werks offiziell bekannt gegeben wurde. Die Serienfertigung wurde sogar schon im März und damit drei Monate früher als ursprünglich geplant aufgenommen. Der Bau eines gesamten großen Industriekomplexes, die Installation der erforderlichen Ausrüstung, die Gewinnung von Fachkräften und die Montage des ersten Flugzeugs wurden in weniger als zwei Jahren abgeschlossen. Dies ist ein für die traditionelle Rüstungsindustrie beispielloses Ergebnis.

Was ist der Fury (FQ-44) und warum braucht ihn die US-Luftwaffe?

Der Fury (FQ-44) ist ein halbautonomer Kampfjet mit einem hohen Grad an künstlicher Intelligenz und autonomen Steuerungssystemen, der speziell für die US-Luftwaffe (USAF) entwickelt wird. Sein Hauptmerkmal ist die Fähigkeit, komplexe Kampfeinsätze selbstständig und mit minimaler menschlicher Beteiligung durchzuführen.

Dies ist ein wichtiger Schritt zur Steigerung der Kampfkraft der Luftwaffe, zur Minimierung von Risiken für Piloten und zur Anwendung neuer Taktiken mithilfe autonomer Technologien. Im Juni wählte die US-Luftwaffe das Fury-Projekt für die nächste Phase aus – die Serienproduktion, was die Wahrscheinlichkeit einer künftigen offiziellen Indienststellung des Jets weiter erhöht.

Komplex „Arsenal-1“: Skalierung, Landebahn und 150 Flugzeuge pro Jahr

Anduril Industries betonte, dass die bestehende Produktionslinie im Werk Arsenal-1 bereits über die Kapazität verfügt, jährlich bis zu 150 Fury Flugzeuge zu produzieren. Nach vollständiger Fertigstellung wird Arsenal-1 ein moderner Industikomplex mit einer Fläche von 465.000 Quadratmetern in der Nähe des Rickenbacker International Airport in Ohio sein.

Das Wichtigste ist, dass der Komplex direkt an eine Start- und Landebahn anbindet, wodurch neu produzierte Flugzeuge direkt vor Ort getestet, angepasst und optimiert werden können. Dies minimiert die Zeit zwischen Produktion und Testprozessen.

Fazit und Analyse: Ohio als neues Zentrum der Luft- und Verteidigungsindustrie

Die Ansiedlung der Fury-Produktion in Ohio ist kein Zufall. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil der von der Regierung des Bundesstaates Ohio umgesetzten Strategie zur Entwicklung der Luft- und Verteidigungsindustrie. Die regionale Führung legt besonderes Augenmerk darauf, Unternehmen anzuziehen, die fortschrittliche Militärtechnologien schnell in die Massenproduktion überführen können, und Anduril ist hierbei ein Vorbild. Eine neue Ära in der US-Verteidigung beginnt, in der Geschwindigkeit, Autonomie und Massentauglichkeit von entscheidender Bedeutung sind.

Teilen Sie diese wichtige Analyse mit Ihren Freunden und Liebhabern von Verteidigungstechnologien! Viele sollten von dieser drastischen Wende in der Massenproduktion autonomer Kampfjets in den USA erfahren.

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