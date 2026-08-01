Russisches Medium „KodDurova“ in „Kod.ru“ umbenannt

Eine der bekannten russischen Technologie-Publikationen, „KodDurova“, hat offiziell ihren Namen in „Kod.ru“ geändert. Einer offiziellen Erklärung der Redaktion zufolge begannen die Arbeiten an diesem groß angelegten Rebranding lange vor den jüngsten Schlagzeilen rund um den Telegram-Gründer Pavel Durov. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

In der Anfangsphase spezialisierte sich das Projekt hauptsächlich auf die Berichterstattung über Nachrichten im Zusammenhang mit VKontakte, dem Telegram Messenger und dem TON-Ökosystem. Im Laufe der Zeit hat sich der Fokus der Publikation jedoch erheblich erweitert, und heute bringt sie die wichtigsten Ereignisse aus den Bereichen Informationstechnologie, AI, Finanztechnologie und digitale Dienste zu ihren Lesern.

Hauptgründe für die Namensänderung

Wie Vertreter der Redaktion erklärten, entsprach die Verwendung des Namens von Pavel Durov im Projekttitel mit der Zeit nicht mehr dem tatsächlichen Inhalt und der Ausrichtung der Publikation. Der Grund dafür ist, dass der Unternehmer niemals eine Verbindung zum täglichen Betrieb dieses Mediums hatte und das Projekt nicht leitete.

Dennoch räumten die Journalisten ein, dass die jüngsten Ereignisse und Umstände den Prozess der Umbenennung beschleunigt haben. Gleichzeitig betonten Experten ausdrücklich, dass ein Markenwechsel in diesem Ausmaß nicht innerhalb weniger Tage durchgeführt werden kann und es sich um einen gut durchdachten, langfristigen Schritt handelt.

Entscheidung des Dienstes „Litres“

Berichten von ixbt.com zufolge hat vor dem Hintergrund dieser Änderungen auch die große russische Buchplattform „ Litres “ Anpassungen in ihrem Katalog vorgenommen. Insbesondere beschloss der Dienst, den Verkauf von zwei biographischen Büchern über Pavel Durov auszusetzen.

Zur Erinnerung: Ende Juli setzte die russische Behörde Rosfinmonitoring den Telegram-Gründer Pavel Durov auf die Liste der Terroristen und Extremisten. Grund dafür war ein gegen den Unternehmer eingeleitetes Strafverfahren wegen Beihilfe zu terroristischen Aktivitäten, und es wurde angekündigt, dass internationale Fahndungsmaßnahmen gegen ihn eingeleitet wurden.