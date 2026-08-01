Qualcomm äußert sich zum Sturz des 4NE-1 Roboters auf der Computex 2026 Präsentation

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Qualcomm äußert sich zum Sturz des 4NE-1 Roboters auf der Computex 2026 Präsentation

Die öffentliche Präsentation von Qualcomm auf der Computex 2026 in Taipeh ist durch einen unerwarteten und interessanten Vorfall in Erinnerung geblieben. Der von NEURA Robotics entwickelte und auf der Qualcomm Dragonwing IQ10 Robotics Reference Design Plattform basierende humanoide Robotter namens 4NE-1 stürzte plötzlich auf der Bühne nach hinten um. Dieses unerwartete Ereignis erregte die Aufmerksamkeit von Zuschauern und Internetnutzern, doch Unternehmensvertreter klärten die Situation auf und erklärten, dass alles gemäß der Sicherheitssoftware abgelaufen sei. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Berichten von Tom's Hardware zufolge übergab der in Zusammenarbeit von NEURA Robotics und Qualcomm geschaffene 4NE-1 Roboter während der Präsentation erfolgreich das Dragonwing IQ10 Demonstrationsboard an einen Unternehmensvertreter. Doch nur wenige Sekunden nach der Übergabe fiel der Roboter ohne jegliche äußere Warnung direkt nach hinten um. Die Organisatoren versuchten die Situation sofort zu entschärfen, indem sie den Roboter mit einem Tuch bedeckten und von der Bühne brachten.

Sicherheitssystem und unerwartete Fehlfunktion

Obwohl viele diesen Vorfall als technische Fehlfunktion oder Softwarefehler werteten, erklärte Qualcomm laut ixbt.com die wahre Ursache des Vorfalls. Wie sich herausstellte, wurde der Zwischenfall durch einen kurzfristigen Kommunikationsverlust verursacht. Der Verlust der Verbindung aktivierte sofort die internen Sicherheitsmechanismen des Roboters, und das System schaltete automatisch in einen kontrollierten Abschaltmodus um.

Unternehmensvertreter betonten, dass es sich bei dem Vorfall nicht um einen Fehler, sondern um einen im Voraus geplanten Schutzprozess handelte. In einer Notsituation handelte der Roboter auf Basis eines speziellen „sicheren Sturz“-Programms, um die Fehlertoleranz aufrechtzuerhalten und Menschen keinen Schaden zuzufügen. Obwohl es von außen ziemlich seltsam und amüsant aussah, gab Qualcomm an, dass das Sicherheitssystem seine Aufgabe vollständig erfüllt habe.

Echte Daten für die zukünftige Entwicklung

Dieser Vorfall dient Ingenieuren als wichtige praktische Erfahrung. Qualcomm-Experten betonten, dass solche realen Situationen von großer Bedeutung für die weitere Verbesserung von Algorithmen und die Erhöhung der Zuverlässigkeit von Robotik-Plattformen in der Zukunft sind. Für jedes autonome System gilt es als Priorität, in einer unerwarteten Umgebung die richtigen Entscheidungen zu treffen und die Sicherheit zu gewährleisten.

Zur Erinnerung: Die Qualcomm Dragonwing IQ10 Plattform, auf der der 4NE-1 Roboter basiert, verfügt über eine Rechenleistung von etwa 700 TOPS. Diese leistungsstarke Architektur wurde speziell für komplexe humanoide Roboter und andere autonome Systeme entwickelt, die die Echtzeitverarbeitung riesiger Datenmengen erfordern, und soll die Möglichkeiten solcher Technologien in Zukunft weiter ausbauen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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