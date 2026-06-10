8000 mAh Akku und IP65: Realme P4R 5G Budget-Smartphone vorgestellt

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8000 mAh Akku und IP65: Realme P4R 5G Budget-Smartphone vorgestellt

Realme hat offiziell sein neues Realme P4R 5G Smartphone vorgestellt. Obwohl das Gerät zum Budget-Preissegment gehört, zeichnet es sich durch seine hohe Autonomie und robusten Schutz aus. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Smartphone ist mit einem 6,8-Zoll-IPS-Display ausgestattet, das HD+-Auflösung und eine Bildwiederholrate von 144 Hz unterstützt. Die Spitzenhelligkeit des Bildschirms erreicht 1200 nits, was ein bequemes Ablesen auch an sonnigen Tagen ermöglicht. Für die Leistung des Geräts ist der MediaTek Dimensity 6300 Chipsatz verantwortlich.

Das Hauptmerkmal des neuen Modells ist sein riesiger 8000 mAh Akku. Das Smartphone verfügt über eine 45W Schnellladetechnologie. Zudem ist das Gehäuse des Geräts gemäß IP65-Standard gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Bei der Kamera werden ein 50-Megapixel-Hauptsensor und eine 8-Megapixel-Selfie-Kamera geboten.

Das Realme P4R 5G kommt in drei Speicherkonfigurationen auf den Markt: 4/128 GB, 6/128 GB und 6/256 GB. Der Preis für das Basismodell beginnt bei 200 Dollar, jedoch gibt es in der ersten Verkaufsphase einen Rabatt von 20 Dollar auf alle Versionen. Das Smartphone ist mit einem seitlichen Fingerabdruckscanner, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 und einem USB-C Anschluss ausgestattet.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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