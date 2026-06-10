Yandex Maps hilft bei Warmwasserausfällen

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Yandex Maps hilft bei Warmwasserausfällen

Ein neues KI-gestütztes Tool wurde in Yandex Maps integriert. Diese Funktion wurde entwickelt, um den Bewohnern während der saisonalen Warmwasserabschaltungen Komfort zu bieten. Nutzer müssen nun nicht mehr manuell nach Orten suchen, um ihre Haare zu waschen oder zu duschen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Im Dialog mit dem KI-Assistenten auf dem Hauptbildschirm genügt es, eine vorgefertigte Anfrage auszuwählen, wie zum Beispiel „Wo kann ich in der Nähe meine Haare waschen?“. Das neuronale Netz analysiert Unternehmensprofile, Dienstleistungslisten und Bewertungen, um eine Liste geeigneter Optionen wie nahegelegene Schönheitssalons zu erstellen.

Es besteht auch die Möglichkeit, die Suchergebnisse zu verfeinern. Wenn sich ein Nutzer nicht nur für Salons, sondern auch für Badehäuser mit Duschen interessiert, muss er dies dem Assistenten nur mitteilen, und dieser passt die Auswahl sofort an. Dieser Prozess spart dem Nutzer erheblich Zeit.

Darüber hinaus hat die Yandex Maps App den Sommer-Zeitplan für Warmwasserabschaltungen in Moskau, der Region Moskau und Sankt Petersburg veröffentlicht. Nutzer können die genauen Daten und die Dauer erfahren, indem sie ihr Zuhause auf der Karte auswählen oder die Adresse in die Suche eingeben.

YandexKünstliche IntelligenzNeuronales NetzTechnologieYandex Maps
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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