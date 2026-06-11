Oppos neues faltbares Smartphone: Snapdragon 8 Elite und iPhone Ultra Design

Oppo schließt die Tests für sein neues faltbares Smartphone ab. Das Gerät wird voraussichtlich im ersten Quartal des nächsten Jahres debütieren. Dieses Modell wird als erstes „Wide-Format“-Falt-Flaggschiff der Marke präsentiert und soll eines der leistungsstärksten Android-Smartphones auf dem Markt werden. Dies berichtet Ixbt.com .

Der Hauptbildschirm des Smartphones wird eine Diagonale von 7,6 Zoll haben, während das externe Display 5,5 Zoll misst. Die Display-Panels werden von BOE und Samsung geliefert. Das Gerät ist auf Kompaktheit ausgelegt und lässt sich im zusammengeklappten Zustand sehr bequem mit einer Hand bedienen. Die Abmessungen sollen dem erwarteten iPhone Ultra Konzept von Apple nahekommen.

Technisch wird das Gerät mit der Qualcomm Snapdragon 8 Elite Flaggschiff-Plattform ausgestattet sein. Zudem verfügt es über einen 6000 mAh Akku, kabellose Ladetechnologie und einen seitlich angebrachten Fingerabdruckscanner. Das Gerät bietet maximalen Wasserschutz.

Der Preis des neuen Smartphones wird voraussichtlich bei über 10.000 Yuan oder etwa 1500 Dollar liegen. Dieses Modell soll die Position von Oppo im Premium-Segment weiter stärken.