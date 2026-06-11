Digitale Lebensqualität: Über 4,5 Millionen Nutzer sind auf die xmail-Domain umgestiegen

·23·Technologie
Digitale Lebensqualität: Über 4,5 Millionen Nutzer sind auf die xmail-Domain umgestiegen

Die Nutzerbasis der russischen E-Mail-Domain xmail hat die Marke von 4,5 Millionen überschritten, die von Gmail und anderen ausländischen Diensten migriert sind. Dies teilte der Pressedienst von Pochta Mail mit. Dies berichtet Nachrichtenquelle .

Seit dem Start im Jahr 2023 liegt das monatliche Wachstum neuer Nutzer, die von einem E-Mail-Anbieter zum anderen wechseln, konstant bei über 100.000. Unternehmensdaten zufolge zeigen Besitzer von Android-Geräten die höchste Aktivität – auf sie entfallen fast 70 % aller Migrationen.

Vertreter von Pochta Mail betonten, dass Datensicherheit und -erhalt die entscheidenden Faktoren für die Nutzer sind. Laut Ruslan Arzumanov, Leiter der Produktsparte, ist es wichtig, dass der Migrationsprozess ohne Datenverlust und ohne komplizierte Schritte abläuft.

Arzumanov merkte zudem an, dass ein solcher Wechsel von den Nutzern nicht nur als technischer Dienstleisterwechsel, sondern als Steigerung der digitalen Lebensqualität wahrgenommen wird. Derzeit ist xmail das wichtigste Tool für die einfache Datenmigration von ausländischen Plattformen.

Mail.ruGmailXmailTechnologieMigration
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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