Neuer digitaler Dienst für Reisen in Naturschutzgebiete in Russland gestartet

·24·Technologie
Neuer digitaler Dienst für Reisen in Naturschutzgebiete in Russland gestartet

Auf dem russischen Portal Gosuslugi wurde ein neuer Dienst gestartet, der die Organisation von Reisen durch die Schutzgebiete des Landes erleichtern soll. Dies gab der stellvertretende Ministerpräsident Dmitri Grigorenko bekannt. Nutzer können ihre Reisen nun über einen speziellen Bereich namens „Besuch von besonders geschützten Naturgebieten“ planen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der neue digitale Dienst ermöglicht es, online elektronische Zugangsgenehmigungen für Naturschutzgebiete, Nationalparks und Reservate zu erhalten sowie digitale Genehmigungen für Privatfahrzeuge zu beantragen. Zudem bietet der Dienst Informationen zu einzigartigen touristischen Routen und zum Erwerb ermäßigter Genehmigungen.

Derzeit sind über das System Genehmigungen für 36 Gebiete verfügbar; bis Ende des Jahres soll diese Zahl auf 60 steigen. Die Schutzgebiete sind in zwei Kategorien unterteilt: „Naturpuls“ für aktive Erholung und „Welt der Stille“ für ruhige Entspannung.

Eine interaktive Karte und ein Filtersystem helfen Nutzern, passende Orte nach Region oder föderalem Bezirk zu finden. Zu den verfügbaren Objekten gehören bekannte Ziele wie das UNESCO-Welterbe Altai-Naturreservat, der Nationalpark Kenozersky sowie der Wasserfall Kivach in Karelien.

Dieses Projekt stellt eine neue Stufe des öffentlichen Dienstleistungssystems dar und arbeitet nach dem „Single-Window“-Prinzip. Durch die Bündelung von durchschnittlich 17 verschiedenen Diensten ermöglicht es eine schnelle Fernabwicklung komplexer Aufgaben, verkürzt die Reisevorbereitungszeit und erhöht den Komfort für Touristen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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