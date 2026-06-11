NASA steht wegen fehlender Frauen in der Artemis III-Crew in der Kritik

·11·Technologie
NASA steht wegen fehlender Frauen in der Artemis III-Crew in der Kritik

Das Fehlen von Frauen in der für die Artemis III-Mondmission der NASA ausgewählten Crew hat zu scharfer öffentlicher Kritik geführt. Die Weltraumbloggerin Alexandra Doten, auf dem sozialen Netzwerk X als Astro Alexandra bekannt, äußerte ihren Unmut: „Es ist einfach wahnsinnig, dass keine Frauen bei der Artemis III-Mission dabei sind.“ Dies berichtet Ixbt.com .

NASA-Administrator Jared Isaacman gab eine offizielle Stellungnahme zu dieser Kritik ab. Ihm zufolge reichten die Reaktionen in der Öffentlichkeit von Enttäuschung bis hin zu Wut. Isaacman erläuterte, warum bestimmte erfahrene Astronautinnen nicht in die Liste aufgenommen wurden.

Es wurde mitgeteilt, dass einige Astronauten derzeit für Expeditionen auf der International Space Station eingeteilt sind oder ihre Fähigkeiten besser für andere zukünftige Artemis-Missionen geeignet sind. Bei der Zusammenstellung der Crew berücksichtigte das Astronautenbüro Faktoren, die die Erfolgswahrscheinlichkeit der Mission erhöhen, einschließlich der Erfahrung als Testpilot und der Teilnahme an spezifischen Programmen.

Zuvor hatte die NASA ein beeindruckendes Video zur Artemis III-Mission veröffentlicht. Es zeigte die Astronauten auf dem Weg zum Erdtrabanten, Vorbereitungsprozesse und Bilder der Module, die auf der Rakete platziert werden sollen. Dennoch bleibt die Frage des Geschlechtergleichgewichts ein Thema hitziger Diskussionen unter Weltraumbegeisterten.

NASAArtemis IIIWeltraumAstronautTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Starlink verbindet Schulen in abgelegenen Gebieten Paraguays mit dem InternetStarlink verbindet Schulen in abgelegenen Gebieten Paraguays mit dem InternetHeute, 10:22Whoosh startet in der mexikanischen Hauptstadt: Potenzial auf Augenhöhe mit MoskauWhoosh startet in der mexikanischen Hauptstadt: Potenzial auf Augenhöhe mit MoskauHeute, 09:58Neuer Mnemonic-Empfehlungsalgorithmus in der Kinopoisk-App gestartetNeuer Mnemonic-Empfehlungsalgorithmus in der Kinopoisk-App gestartetHeute, 09:23Roboter-Assistenten für Züge: Neue Technologie in der ErprobungRoboter-Assistenten für Züge: Neue Technologie in der ErprobungHeute, 09:21CATL Natrium-Ionen-Batterien erreichen bis 2026 LFP-PreisniveauCATL Natrium-Ionen-Batterien erreichen bis 2026 LFP-PreisniveauHeute, 08:59Fast 7-Zoll-Bildschirm und 6000 mAh Akku: Poco C81 Pro ist im HandelFast 7-Zoll-Bildschirm und 6000 mAh Akku: Poco C81 Pro ist im HandelHeute, 08:51
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse