NASA steht wegen fehlender Frauen in der Artemis III-Crew in der Kritik

Das Fehlen von Frauen in der für die Artemis III-Mondmission der NASA ausgewählten Crew hat zu scharfer öffentlicher Kritik geführt. Die Weltraumbloggerin Alexandra Doten, auf dem sozialen Netzwerk X als Astro Alexandra bekannt, äußerte ihren Unmut: „Es ist einfach wahnsinnig, dass keine Frauen bei der Artemis III-Mission dabei sind.“ Dies berichtet Ixbt.com .

NASA-Administrator Jared Isaacman gab eine offizielle Stellungnahme zu dieser Kritik ab. Ihm zufolge reichten die Reaktionen in der Öffentlichkeit von Enttäuschung bis hin zu Wut. Isaacman erläuterte, warum bestimmte erfahrene Astronautinnen nicht in die Liste aufgenommen wurden.

Es wurde mitgeteilt, dass einige Astronauten derzeit für Expeditionen auf der International Space Station eingeteilt sind oder ihre Fähigkeiten besser für andere zukünftige Artemis-Missionen geeignet sind. Bei der Zusammenstellung der Crew berücksichtigte das Astronautenbüro Faktoren, die die Erfolgswahrscheinlichkeit der Mission erhöhen, einschließlich der Erfahrung als Testpilot und der Teilnahme an spezifischen Programmen.

Zuvor hatte die NASA ein beeindruckendes Video zur Artemis III-Mission veröffentlicht. Es zeigte die Astronauten auf dem Weg zum Erdtrabanten, Vorbereitungsprozesse und Bilder der Module, die auf der Rakete platziert werden sollen. Dennoch bleibt die Frage des Geschlechtergleichgewichts ein Thema hitziger Diskussionen unter Weltraumbegeisterten.